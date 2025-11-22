Un incendio se originó en una vivienda de Las Heras y en pocos minutos se propagó a otras tres propiedades lindantes. Bomberos Voluntarios del departamento y del Cuartel Central trabajaron para extinguir las llamas ante la preocupación de decenas de vecinos que salieron a la calle para observar lo que estaba ocurriendo en ese lugar.
Video: un incendio afectó al menos a 4 casas en Las Heras y hubo preocupación entre los vecinos
Personal de Bomberos Voluntarios de Las Heras y del Cuartel Central intervinieron en la zona para apagar el incendio que también afectó varios vehículos
El siniestro se registró pasadas las 22 del viernes y fue advertido por numerosos llamados al 911 que daban cuenta de un incendio en calle Paso del Portillo.
El fuego de inició en una casa que se encuentra en un pasillo y de ahí el foco se fue expandiendo a otro inmueble cercano y tomó a varios vehículos que estaban estacionados adentro.
Luego, alcanzó a otras dos viviendas cercanas, según información brindada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Todos los moradores lograron salir a tiempo, por lo que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio. Personal policial se trasladó al sector afectado alertado por el centro de operaciones.
Las causas del incendio aún se investigan porque algunos testigos denunciaron que el origen tenía que ver con una guerra entre bandas. El caso quedó en manos de la Comisaría 36.