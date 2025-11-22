Video: un incendio afectó al menos a 4 casas en Las Heras y hubo preocupación entre los vecinos

Embed - incendio en Las Heras

El siniestro se registró pasadas las 22 del viernes y fue advertido por numerosos llamados al 911 que daban cuenta de un incendio en calle Paso del Portillo.

El fuego de inició en una casa que se encuentra en un pasillo y de ahí el foco se fue expandiendo a otro inmueble cercano y tomó a varios vehículos que estaban estacionados adentro.