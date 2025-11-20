El incendio de un camión en la Ruta 7 causó alarma y estiman que se quemaron 83 motos 0Km

Las pérdidas que dejó el incendio del camión en la Ruta 7

El conductor de 39 años salió por sus propios medios y no sufrió heridas como consecuencia del incendio del camión. Sí hubo demoras en el tránsito.

incendio camion ruta 7 la paz 2 El incendio del camión causó complicaciones en el tránsito en la mañana de este jueves. Foto: Captura de pantalla

El hombre, oriundo de San Luis, contó que en el semirremolque transportaba motos de marca Corven 0Km con destino Mendoza, pero como consecuencia del incendio la mayoría se quemaron.

Luego del trabajo de los Bomberos que controlaron el fuego, constataron que 83 motos 0Km se perdieron por completo como consecuencia del incendio.