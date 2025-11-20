El incendio de un camión ocurrió en la mañana de este jueves cuando circulaba por La Paz, sobre la Ruta 7. El rodado había salido de la localidad de Venado Tuerto, Santa Fe, con una carga de motos de marca Corven, de las cuales 83 tuvieron pérdidas totales por el fuego.
El incendio de un camión en la Ruta 7 causó alarma y estiman que se quemaron 83 motos 0Km
Ocurrió alrededor de las 6 de este jueves y varios llamados al 911 alertaron sobre el incendio del camión en el kilómetro 912 de la Ruta 7, en La Paz.
En pocos minutos llegaron móviles además de Bomberos para controlar las llamas del rodado que transportaba motos 0Km desde la localidad Venado Tuerto, Santa Fe.
Las pérdidas que dejó el incendio del camión en la Ruta 7
El conductor de 39 años salió por sus propios medios y no sufrió heridas como consecuencia del incendio del camión. Sí hubo demoras en el tránsito.
El hombre, oriundo de San Luis, contó que en el semirremolque transportaba motos de marca Corven 0Km con destino Mendoza, pero como consecuencia del incendio la mayoría se quemaron.
Luego del trabajo de los Bomberos que controlaron el fuego, constataron que 83 motos 0Km se perdieron por completo como consecuencia del incendio.