Científicos estudian si el agua, los gases y las cenizas del volcán Peteroa causan contaminación

Sigue el alerta amarilla por el volcán Peteroa

Desde que en julio se declaró el alerta amarilla por la erupción del Peteroa no hubo cambio de calificación aunque la actividad del volcán se incrementó. Nunca pasó a alerta naranja y eso ha sido destacado como positivo.

Este miércoles el especialista Pablo Forte, del Segemar, fue entrevistado en Canal 7 por Stella López. El experto explicó cuáles son los trabajos, estudios e investigaciones que se están realizando. Lo mismo hizo en charlas de las que participaron vecinos, empresarios y representantes de distintas instituciones, sobre todo de Malargüe.

Forte detalló que "hemos planteado tres ejes de trabajo: agua, gases y cenizas".

"Del agua -que el volcán emite en forma de vapor- tomamos muestras de ríos, vertientes y especialmente de la cuenca del río Grande en la zona más cercana al volcán, por las alrededores de Las Loicas. Estudiamos las características físicas y químicas del agua y vemos si hay contaminación", contó el geólogo.

Respecto de los gases, indicó que "tenemos que determinar si hay concentraciones peligrosas cerca de la gente, en la atmósfera baja y saber qué tipo de gases emite la pluma del volcán, más conocida como fumarola".

Y de las cenizas, añadió Forte, "estudiamos la evolución del volcán y si puede tener potencial tóxico como para afectar el agua. En esto también trabaja, y muy bien, el Departamento General de Irrigación. Por ahora los muestreos no han detectado concentraciones anómalas que puedan afectar la salud".

PABLO FORTE El investigador Pablo Forte. Foto: Conicet

No hay que cantar victoria y se deben seguir las recomendaciones de no acercarse a la zona. Tampoco hacer turismo

Pablo Forte puso énfasis en que "no hay que entrar en psicosis. La gente debe saber que hay instituciones técnicas de Argentina y Chile trabajando y hay un sistema nacional de emergencias a aplicar si fuera necesario. Mantener la calma es clave".

"El Peteroa -advirtió- está liberando energía de a poco, con expulsiones pequeñas pero esto evoluciona día a día. Nosotros miramos las señales e interpretamos lo que pasa".

¿Qué está pasando con el Peteroa?

La Municipalidad de Malargüe convocó a la comunidad a participar en la charlas informativas esenciales sobre la dinámica y el estado actual del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa.

Los encuentros son organizados en colaboración directa con el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), una dependencia clave del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).

El objetivo principal de estas jornadas, tituladas "¿Qué está pasando con el volcán Peteroa?”, es doble.

Por un lado, se busca la actualización técnica informando a la población sobre los datos de monitoreo, el nivel de alerta actual y las particularidades geológicas del complejo volcánico.

Por el otro, y de manera fundamental, se apunta a la preparación civil, capacitando a los vecinos en las medidas de autoprotección y las recomendaciones específicas que deben implementarse ante un escenario de potencial caída de ceniza volcánica en el departamento.