El volcán Planchón Peteroa, ubicado en Malargüe, mantiene su nivel de alerta amarilla desde el 18 de julio debido a un aumento en su actividad sísmica interna. En las últimas horas se registraron emisiones de ceniza volcánica, las cuales se visibilizaron en localidades cercanas y hasta en Malargüe.
Video exclusivo: impactantes imágenes de las cenizas del volcán Peteroa que llegaron a zonas pobladas
Desde el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica detallaron la evolución sísmica del volcán Peteroa y el impacto de las cenizas no solo en Malargüe
Así lo informó Pablo Forte, especialista en volcanes del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV).
En este video exclusivo, tomado desde un helicóptero, se pueden ver las impactantes imágenes de las cenizas que emite el volcán.
Forte explicó que la alerta amarilla fue declarada inicialmente porque en el observatorio se identificó un aumento en la actividad sísmica en el interior del volcán Peteroa. Progresivamente, fue aumentando hasta que el 3 de octubre se registraron las primeras emisiones de ceniza volcánica, muy esporádicas.
Antecedentes del volcán Peteroa y monitoreo constante
Las emisiones de ceniza se volvieron más recurrentes y significativas en la última semana, alcanzando visibilidad en Bardas Blancas e incluso en los alrededores de la ciudad de Malargüe.
A pesar de esto, el especialista del OAVV enfatizó que "la actividad sigue siendo menor, o sea, es algo que está dentro de los parámetros de lo que este volcán cuando aumenta un poco su actividad suele hacer".
El observatorio monitorea constantemente la evolución del volcán con instrumentos instalados que transmiten información en tiempo real.
El Planchón Peteroa es un volcán muy activo, con un ciclo eruptivo previo en 2018 y 2019.
Forte detalló, además, que la actividad actual "se mantiene dentro de los rangos de lo que vimos en 2018 y 2019". Bajo este escenario, se espera que la alerta amarilla se mantenga, con la posibilidad de pulsos de ceniza que se dispersen un poco más en la atmósfera. Sin embargo, no se anticipa un escenario de una "gran erupción", como la emisión de lava a gran escala.
Respecto a los posibles efectos de la ceniza volcánica, Forte aclaró que "hay que tener precauciones, obviamente porque finalmente es roca pulverizada, es material fino, muy fino que puede ingresar en los pulmones". Esto puede exacerbar síntomas en personas con condiciones asmáticas o preexistentes, y causar irritación ocular.
Precauciones ante la presencia de ceniza volcánica
Las recomendaciones incluyen evitar acercarse a las zonas con mayor concentración de ceniza del volcán Peteroa y, en caso de que alcance las localidades, utilizar tapabocas para proteger las vías respiratorias. También se aconseja quedarse en casa, salir lo menos posible y evitar circular con vehículos, ya que la ceniza es abrasiva y puede dañar los motores y filtros de aire de los autos.