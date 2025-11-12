Video exclusivo: impactantes imágenes de las cenizas del volcán Peteroa que llegaron a zonas pobladas

Embed - Imágenes del volcán Peteroa

Forte explicó que la alerta amarilla fue declarada inicialmente porque en el observatorio se identificó un aumento en la actividad sísmica en el interior del volcán Peteroa. Progresivamente, fue aumentando hasta que el 3 de octubre se registraron las primeras emisiones de ceniza volcánica, muy esporádicas.

Antecedentes del volcán Peteroa y monitoreo constante

Las emisiones de ceniza se volvieron más recurrentes y significativas en la última semana, alcanzando visibilidad en Bardas Blancas e incluso en los alrededores de la ciudad de Malargüe.

A pesar de esto, el especialista del OAVV enfatizó que "la actividad sigue siendo menor, o sea, es algo que está dentro de los parámetros de lo que este volcán cuando aumenta un poco su actividad suele hacer".

El observatorio monitorea constantemente la evolución del volcán con instrumentos instalados que transmiten información en tiempo real.

volcan peteroa cenizas 2

El Planchón Peteroa es un volcán muy activo, con un ciclo eruptivo previo en 2018 y 2019.

Forte detalló, además, que la actividad actual "se mantiene dentro de los rangos de lo que vimos en 2018 y 2019". Bajo este escenario, se espera que la alerta amarilla se mantenga, con la posibilidad de pulsos de ceniza que se dispersen un poco más en la atmósfera. Sin embargo, no se anticipa un escenario de una "gran erupción", como la emisión de lava a gran escala.

Respecto a los posibles efectos de la ceniza volcánica, Forte aclaró que "hay que tener precauciones, obviamente porque finalmente es roca pulverizada, es material fino, muy fino que puede ingresar en los pulmones". Esto puede exacerbar síntomas en personas con condiciones asmáticas o preexistentes, y causar irritación ocular.

volcán peteroa cenizas La actividad volcánica del Planchón-Peteroa llegó hasta lugares poblados de Malargüe.

Precauciones ante la presencia de ceniza volcánica

Las recomendaciones incluyen evitar acercarse a las zonas con mayor concentración de ceniza del volcán Peteroa y, en caso de que alcance las localidades, utilizar tapabocas para proteger las vías respiratorias. También se aconseja quedarse en casa, salir lo menos posible y evitar circular con vehículos, ya que la ceniza es abrasiva y puede dañar los motores y filtros de aire de los autos.