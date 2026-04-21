Los restos arqueológicos hallados en Estados Unidos que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

Hace unos 3.500 años, comunidades organizadas en lo que hoy es Estados Unidos construyeron enormes montículos de tierra en forma de anillos y plataformas. No eran pirámides de piedra, pero sí estructuras planificadas, levantadas con esfuerzo colectivo, comercio a larga distancia y una comprensión del territorio que revela sociedades complejas mucho antes de lo que se pensaba en el pasado.

Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú (1)

Huellas más antiguas que las pirámides: lo que revelan los restos hallados en EE.UU.

En Illinois, Cahokia llegó siglos después a convertirse en una de las ciudades precolombinas más importantes del norte del continente. Sus montículos monumentales, como la llamada Monk’s Mound, muestran que allí existió un centro urbano con jerarquías, agricultura intensiva y redes de intercambio que conectaban grandes distancias.

Sin embargo, cuando se comparan estos hallazgos con las pirámides de Egipto o con los complejos ceremoniales de Caral en Perú, aparece una diferencia clave. No se trata de estructuras más antiguas, sino de formas distintas de organización humana en tiempos diferentes. Las pirámides egipcias tienen alrededor de 4.500 años, mientras que Caral supera los 5.000. En cambio, los restos más antiguos de Norteamérica no son monumentos comparables, sino evidencia de presencia humana mucho más temprana.

Lo que revelan estos hallazgos en Estados Unidos no es una civilización más antigua que las grandes culturas del mundo, sino algo igual de fascinante. Se trata de la larga y silenciosa adaptación del ser humano a un continente entero, mucho antes de que existieran ciudades como hoy las conocemos.