El acuerdo entre EE.UU. e Irán desploma el precio del petróleo y alivia a los mercados

Irán anuncia la apertura total del estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz, punto clave en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La firma formal del acuerdo bilateral está programada para el próximo 19 de junio en Suiza, país que actúa frecuentemente como mediador diplomático. Las delegaciones técnicas de ambas naciones dispondrán posteriormente de un plazo de 60 días para negociar las cláusulas definitivas del programa nuclear iraní, estabilizando a largo plazo la producción de petróleo.

Las bolsas internacionales y el petróleo

Las principales plazas financieras de Asia respondieron de manera favorable al cese de las hostilidades navales en la región petrolera. El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio encabezó las ganancias con un incremento del 5%, estableciendo un nuevo récord histórico de 69.317,50 puntos debido al dinamismo de las firmas vinculadas a la inteligencia artificial, muy dependientes de la estabilidad que da el petróleo. En la misma región, el indicador Kospi de Seúl subió un 5,2%, el de Taiwán ascendió un 2,8% y la plaza de Shanghái progresó un 1,6%.

Los mercados de Europa reflejaron idéntica tendencia optimista al promediar la rueda bursátil diaria. El índice DAX de Fráncfort subió un 1,3% hasta alcanzar los 24.942 puntos, el CAC 40 de París mejoró un 1,1% posicionándose en 8.444 puntos, al tiempo que el FTSE 100 de Londres registró un avance más moderado del 0,2%.

Los contratos de futuros de Wall Street anticiparon una apertura en terreno positivo para las acciones estadounidenses. Los instrumentos derivados del índice Nasdaq 100 lideraron las proyecciones con un alza del 2,1%, el S&P 500 subió un 1,3% y el promedio industrial Dow Jones se incrementó un 1%, impulsados por la tregua geopolítica y la consecuente baja del petróleo.

Barril Petróleo barriles crudo

Inflación, tasas de interés y el petróleo

La reducción sustancial del precio de la energía disminuye las presiones sobre los índices de precios al consumidor en Occidente. Los analistas financieros de firmas privadas señalaron que el abaratamiento del barril de petróleo otorga un mayor espacio de maniobra a las autoridades de los bancos centrales para flexibilizar sus esquemas de política monetaria durante el presente período anual.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá el jueves su reunión periódica para definir el rumbo de las tasas de interés de referencia. Las estadísticas de la plataforma de operaciones CME FedWatch reflejan una probabilidad del 98% de que el organismo estadounidense opte por conservar los niveles actuales de interés sin modificaciones, disipando los temores previos de un endurecimiento a causa de la inflación de mayo, que se vio presionada por el antiguo valor del petróleo.

El Banco de Japón, por el contrario, tiene previsto anunciar una actualización de sus directrices macroeconómicas durante la jornada de este martes. Los operadores cambiarios estiman un incremento en su tasa de referencia hasta el 1%, consolidando el valor más elevado registrado por la autoridad monetaria nipona en los últimos treinta años de gestión financiera, en un contexto global donde el petróleo empieza a dar un respiro clave a la producción industrial.