Trump anunció un acuerdo de paz con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!“, indicó en la red Truth Social.

La postura de Irán

En tanto, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, dijo que Irán y Estados Unidos firmarán el 19 de junio el borrador final de un memorando de entendimiento en Suiza, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

La mediación de Pakistán y Qatar fue clave para acercar posiciones entre Washington y Teherán después de más de tres meses de conflicto que impactaron en la seguridad regional y en los mercados energéticos internacionales.

Trump manifestó que “este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región.Muchos presidentes han intentado lograr la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, un presidente que puede ayudarlos a alcanzar una paz verdadera”.

“Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes para la remoción de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo”, agregó.

Qué prevé el acuerdo entre EEUU e Irán

El primer ministro de Pakistán, país mediador en el conflicto, Shehbaz Sharif, detalló que ambas partes acordaron el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares”.

Al mismo tiempo, se avanzó en un entendimiento que también contempla la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Según Trump, el acuerdo prevé el compromiso de Irán de no obtener armas nucleares y reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

También expresó la falta de urgencia para extraer el material nuclear de Irán y afirmó que "no hay prisa". "Obtendremos el polvo nuclear más tarde o cuando estemos listos para ir y hacerlo. Diría que en uno o dos meses, no hay prisa", sostuvo.

Se realizarán rigurosas inspecciones nucleares aseguró el presidente de Estados Unidos, sin detallar cómo ni cuándo. Y que al sellar el pacto podrían levantarse las sanciones contra Irán. "Ya veremos cómo se comportan", dijo (NA)