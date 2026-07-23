Donald Trump decidió aplicar nuevo sistema de aranceles pero para Argentina se mantendrá el 10%

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Foto: T-MEC

La medida fue confirmada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), que informó la conclusión de una serie de investigaciones iniciadas bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas injustas.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que la meta es “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora”.

Trump estableció el actual arancel general de 10%, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara su anterior esquema de tarifas globales.

Los gravámenes comenzarán a regir desde este viernes 24 de julio, cuando expire el arancel global temporal de 10%, que el gobierno de Washington había establecido por un plazo máximo de 150 días.

Los productos argentinos tendrán una tasa general de 10%, aunque la resolución contempla posibles exenciones para determinados sectores, pero los rubros beneficiados todavía no fueron precisados, aunque según la oficina comercial, permitirían al país “cumplir con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de trabajo forzoso o a promulgar y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de trabajo forzoso”.

Además, se confirmó que la misma alícuota se aplicará a Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Aalgunos productos procedentes de la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán aranceles de entre 10% y 12,5 por ciento, mientras que el resto de los países enfrentarán un gravamen también del 12,5%.

Anteriormente, la administración Trump había anunciado aranceles de 50% para productos canadienses y de 25% para aquellos procedentes de Brasil.

En el documento, el gobierno estadounidense anunció que se exceptuará el gravamen para “materias primas que, si estuvieran sujetas a estos aranceles, podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional”, o bien productos “que podrían causar perturbaciones en toda la economía si estuvieran sujetos a estos aranceles”.

Y también alcanzará aquellas materias primas y manufacturas “que no se pueden cultivar o producir en cantidades suficientes o a precios razonables en los Estados Unidos”.