Aerolíneas Argentinas renovará su flota con 20 aviones con una inversión sin precedentes

El anuncio de la empresa de bandera nacional llega un día después de que la Cámara de Apelaciones de Washington confirmara que la República Argentina deberá abonar más de U$S390 millones al fondo Titan Consortium por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008.

Aerolíneas Argentinas se renovará con aeronaves de última generación.

Composición de la nueva flota de Aerolíneas Argentinas

De las 20 unidades proyectadas, la empresa ya dejó formalizados los contratos de 14 aviones. El detalle es el siguiente:

6 Airbus A330neo: destinados a las rutas de larga distancia hacia Europa y Estados Unidos. Contarán con una configuración de 291 asientos repartidos en tres clases: Ejecutiva (30 plazas), Premium Economy (24 plazas) y Economy (237 plazas). Sus entregas iniciarán durante el primer semestre de 2028.

destinados a las rutas de larga distancia hacia Europa y Estados Unidos. Contarán con una configuración de 291 asientos repartidos en tres clases: Ejecutiva (30 plazas), Premium Economy (24 plazas) y Economy (237 plazas). Sus entregas iniciarán durante el primer semestre de 2028. 8 Boeing 737 MAX 10: modelos de alta capacidad orientados a potenciar los trayectos de cabotaje de alta demanda y la red regional.

modelos de alta capacidad orientados a potenciar los trayectos de cabotaje de alta demanda y la red regional. 6 Boeing 737 MAX 8: completarán el esquema de mediano alcance, de los cuales dos ya se encuentran bajo contrato y cuatro están en etapa final de incorporación. La primera unidad de este tipo arribará en el primer trimestre de 2027.

Más asientos y eficiencia en las operaciones de Aerolíneas Argentinas

El reemplazo paulatino de los aviones que vayan concluyendo sus contratos de arrendamiento mantendrá la flota global en una cifra cercana a las 84 aeronaves operativas. No obstante, la mayor densidad y tecnología de los nuevos modelos permitirá incrementar en un 10% la disponibilidad total de asientos y reducir de forma considerable el consumo de combustible y costos operativos por vuelo.

El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, subrayó durante la presentación que la millonaria inversión responde a la búsqueda de mayor competitividad en el mercado global: “Invertir en una nueva generación de flota es posible porque primero logramos recuperar la solidez económica de Aerolíneas. Estamos construyendo una compañía preparada para competir de igual a igual con los mejores operadores de la región; ordenada, eficiente y atractiva para cualquier escenario futuro”.

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas. Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

Estandarización y confort en Aerolíneas Argentinas

El plan contempla la renovación e igualación de las cabinas de los Airbus A330 que se mantendrán en servicio.

La medida busca estandarizar la experiencia del pasajero e introducir importantes mejoras en el entretenimiento a bordo y el confort general durante los vuelos de Aerolíneas Argentinas.