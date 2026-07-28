La decisión del gobierno de Donald Trump de reconfigurar el esquema de aranceles a las importaciones provenientes de 60 países entre ellos la Argentina encendió las alertas en el sector exportador. Sin embargo, desde ProMendoza salieron a llevar tranquilidad y Nicolás Piazza, responsable de negociaciones internacionales del organismo, aclaró que la medida responde de forma estricta a un cambio en la base legal del gravamen y no representa un nuevo incremento impositivo.
Aranceles en EE.UU.: ProMendoza aclaró que el cambio normativo no suma un nuevo costo económico
Nicolás Piazza aclaró que la medida de EE.UU. es solo una adecuación normativa y descartó un impacto económico extra en las exportaciones de la provincia
El impacto real en la canasta mendocina
El escenario económico para la provincia se mantiene sin alteraciones. Desde el 2 de abril del año pasado, la producción local ya liquida un 10% extra por sobre el arancel preexistente. Este ajuste reciente obedece a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que advirtió una extralimitación de las funciones presidenciales y obligó a la Casa Blanca a reformular la justificación normativa para sostener la tarifa.
Bajo este esquema, toda la oferta exportable mendocina con el vino a la cabeza continúa alcanzada por ese 10% adicional. Aunque la Argentina negoció excepciones a nivel nacional para bienes estratégicos como el litio, el cobre y una mayor cuota de carne vacuna, la agroindustria de la provincia permanece dentro de la tasa general. En el caso de rivales comerciales como Chile, Piazza precisó que se le fijó un 12%, pero al poseer un Tratado de Libre Comercio con arancel base cero, la carga económica final termina equiparándose con la de los productos argentinos.
La coyuntura global, la verdadera preocupación logística
Si bien estas modificaciones intempestivas suelen restar previsibilidad y generan demoras administrativas temporales en la documentación de los embarques, el sector ya absorbía el costo del tributo. Además, la articulación con la red consular argentina en Estados Unidos facilita una rápida respuesta frente a estos cambios burocráticos.
Por eso, desde ProMendoza sostienen que la mayor inquietud de las empresas locales no se concentra hoy en las decisiones de Washington, sino en los vaivenes de la geopolítica internacional. Las complicaciones en la logística y el alza de los fletes por el conflicto en Medio Oriente con especial foco en la tensión sobre el Estrecho de Ormuz, sumadas al impacto directo en la cotización del petróleo, conforman el verdadero desafío para sostener la competitividad mendocina.
En pocas palabras
- ProMendoza: aclaró que el arancel en EE.UU. no afecta la oferta exportable de Mendoza.
- Ajuste normativo: la medida responde a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, no a un nuevo impuesto.
- Preocupación global: el sector exportador teme más por la geopolítica y logística que por las decisiones de Washington.