Aranceles en EE.UU.: ProMendoza aclaró que el cambio normativo no suma un nuevo costo económico

Nicolás Piazza, responsable de negociaciones internacionales de la Fundación ProMendoza.

El impacto real en la canasta mendocina

El escenario económico para la provincia se mantiene sin alteraciones. Desde el 2 de abril del año pasado, la producción local ya liquida un 10% extra por sobre el arancel preexistente. Este ajuste reciente obedece a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que advirtió una extralimitación de las funciones presidenciales y obligó a la Casa Blanca a reformular la justificación normativa para sostener la tarifa.

Bajo este esquema, toda la oferta exportable mendocina con el vino a la cabeza continúa alcanzada por ese 10% adicional. Aunque la Argentina negoció excepciones a nivel nacional para bienes estratégicos como el litio, el cobre y una mayor cuota de carne vacuna, la agroindustria de la provincia permanece dentro de la tasa general. En el caso de rivales comerciales como Chile, Piazza precisó que se le fijó un 12%, pero al poseer un Tratado de Libre Comercio con arancel base cero, la carga económica final termina equiparándose con la de los productos argentinos.