RUT-SIA sumó una nueva prórroga y los productores mendocinos tienen tiempo de renovarlo hasta el 31 de julio

Un requisito clave para acceder a beneficios

La actualización de este registro es obligatoria por la Ley Provincial 4.438 y es fundamental para la temporada agrícola 2026-2027. Los datos declarados funcionan como declaración jurada y son la base oficial que utilizará la provincia para tasar daños ante posibles contingencias climáticas, como heladas o caída de granizo. Además, tener el trámite al día es la condición necesaria para acceder a los beneficios de las leyes de Emergencia Agropecuaria y al Fondo Compensador Agrícola.

Hay más tiempo para actualizar los datos de la producción agrícola. El trámite es simple y se puede hacer de forma presencial o a través de la web. Imagen ilustrativa.

Cómo realizar el trámite

El procedimiento debe hacerse todos los años. Los productores pueden optar por una "renovación sin cambios" si mantienen exactamente las mismas condiciones de la temporada anterior, o bien realizar una "actualización" si hubo modificaciones en la titularidad o en los cultivos.