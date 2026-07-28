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RUT-SIA sumó una nueva prórroga y los productores mendocinos tienen tiempo de renovarlo hasta el 31 de julio

El Ministerio de Producción extendió el plazo para actualizar el registro. El trámite es obligatorio para acceder al beneficio de la Emergencia Agropecuaria

Federico Zalazar
Por Federico Zalazar [email protected]
Prorrogan la inscripción al RUT-SIA: los productores podrán hacer el trámite hasta el 31 de julio.

Prorrogan la inscripción al RUT-SIA: los productores podrán hacer el trámite hasta el 31 de julio.

El Ministerio de Producción de Mendoza anunció una nueva extensión del plazo para renovar el Registro de Uso Permanente de la Tierra-Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA). Los productores agropecuarios tendrán tiempo ahora hasta el 31 de julio para actualizar la información sobre sus cultivos, superficies y titularidad de los establecimientos.

Un requisito clave para acceder a beneficios

La actualización de este registro es obligatoria por la Ley Provincial 4.438 y es fundamental para la temporada agrícola 2026-2027. Los datos declarados funcionan como declaración jurada y son la base oficial que utilizará la provincia para tasar daños ante posibles contingencias climáticas, como heladas o caída de granizo. Además, tener el trámite al día es la condición necesaria para acceder a los beneficios de las leyes de Emergencia Agropecuaria y al Fondo Compensador Agrícola.

Hay m&aacute;s tiempo para actualizar los datos de la producci&oacute;n agr&iacute;cola. El tr&aacute;mite es simple y se puede hacer de forma presencial o a trav&eacute;s de la web. Imagen ilustrativa.

Hay más tiempo para actualizar los datos de la producción agrícola. El trámite es simple y se puede hacer de forma presencial o a través de la web. Imagen ilustrativa.

Cómo realizar el trámite

El procedimiento debe hacerse todos los años. Los productores pueden optar por una "renovación sin cambios" si mantienen exactamente las mismas condiciones de la temporada anterior, o bien realizar una "actualización" si hubo modificaciones en la titularidad o en los cultivos.

El trámite se puede gestionar de manera virtual a través de la página web de la Dirección de Contingencias Climáticas, o de forma presencial en las distintas delegaciones del organismo, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Se prorrogó el RUT-SIA y hay tiempo de anotarse hasta julio

Se prorrogó el RUT-SIA y hay tiempo de anotarse hasta julio

En pocas palabras

  • RUT-SIA: prorrogan plazo para actualizar registro agropecuario hasta el 31 de julio.
  • Obligatoriedad: trámite indispensable para acceder a beneficios de Emergencia Agropecuaria y Fondo Compensador.
  • Gestión: disponible de forma virtual o presencial en delegaciones provinciales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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