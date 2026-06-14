Durante más de tres décadas, un cargamento de uranio altamente enriquecido permaneció almacenado en un país de América Latina sin atraer demasiada atención internacional. Sin embargo, ese material volvió a ocupar titulares y hoy está en manos de Estados Unidos.
El país de América Latina que guardó uranio enriquecido de Estados Unidos durante 30 años y ahora Washington se lo lleva en una operación especial
La repatriación del uranio por parte de Estados Unidos, parte de un programa de reducción de riesgos nucleares, concluyó exitosamente
Estados Unidos confirmó que completó una operación para retirarlo de este país de América Latina y trasladarlo a una instalación nuclear en Carolina del Sur. De esta forma, más de 30 años después de que el reactor para el que había sido destinado dejara de funcionar, el uranio finalmente abandonó el país.
El país de América Latina que guardó uranio enriquecido de Estados Unidos durante 30 años y ahora Washington se lo lleva en una operación especial
El uranio altamente enriquecido había llegado a Venezuela a finales de los años 50 y comienzos de los 60, en el marco del programa de Estados Unidos conocido como "Átomos para la Paz", creado para promover el uso civil de la energía nuclear durante la Guerra Fría. El combustible fue destinado al reactor experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), uno de los primeros reactores de investigación de América Latina.
Cuando el reactor dejó de funcionar en 1991, los 13,5 kilos de uranio enriquecido quedaron almacenados bajo supervisión internacional. Sin embargo,este año una operación coordinada entre Estados Unidos, el Reino Unido, Venezuela y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) retiró el material y lo trasladó a una instalación nuclear en Carolina del Sur, poniendo fin a más de tres décadas de resguardo.
Cómo fue esta operación entre Estados Unidos y Venezuela
Aunque la cifra puede parecer pequeña, el interés internacional no estaba en la cantidad sino en la naturaleza del material. Se considera uranio altamente enriquecido aquel que supera el 20% de concentración de uranio-235, un nivel que exige estrictos controles de seguridad y supervisión internacional.
La operación se desarrolló entre finales de abril y comienzos de mayo de 2026. Técnicos especializados empaquetaron el combustible nuclear en contenedores diseñados para transporte seguro. Posteriormente, el cargamento recorrió cerca de 160 kilómetros por tierra hasta el puerto de Puerto Cabello, en la costa venezolana. Desde allí fue embarcado en un buque especializado proporcionado por el Reino Unido y enviado a Estados Unidos.
Según las autoridades involucradas, la misión buscaba reducir riesgos de proliferación nuclear y retirar material considerado excedente desde que el reactor fue apagado hace más de tres décadas. Una vez en Estados Unidos, el uranio fue trasladado al complejo nuclear Savannah River Site, donde será procesado y reutilizado dentro de programas energéticos y tecnológicos.