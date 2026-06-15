Dos hermanos se desconocieron en la casa de la madre y hubo brutal pelea frente a otros familiares: 2 muertos

Córdoba: investigan qué originó la pelea fatal entre hermanos

Mientras se aguarda conocer las identidades de los fallecidos, los hermanos fueron identificados como Sergio y Germán Cuello, según informó El Doce TV.

policia de Córdoba.jpg La Policía de Córdoba intervino inmediatamente tras conocerse la tragedia entre hermanos. Imagen ilustrativa.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido y establecer cuál fue el motivo que derivó en la tragedia.

En ese sentido, se espera conocer las declaraciones de familiares que se encontraban en la casa al momento de los hechos. Los testimonios serán clave para esclarecer cómo comenzó la discusión y qué circunstancias llevaron a que el conflicto terminara tan mal.