Una dramática pelea familiar que incluyó el enfrentamiento armado entre hermanos conmocionó a Córdoba. Es que dos muertos hubo tras un violento episodio en la localidad de San Clemente, en un episodio que involucró a otros familiares y que ahora es investigado para determinar qué pasó antes del fatal desenlace.
Dos hermanos se desconocieron en la casa de la madre y hubo brutal pelea frente a otros familiares: 2 muertos
La Justicia investiga un violento enfrentamiento con muertos. Dos hermanos discutieron antes de una feroz pelea ante otros familiares
Según trascendió, las autoridades fueron alertadas luego de que dos hombres resultaran gravemente heridos durante una feroz discusión. El conflicto habría comenzado en la casa de la madre de ambos y, con el correr de los minutos, escaló hasta convertirse en un enfrentamiento extremo.
De acuerdo con la información difundida en la provincia mediterránea, en la pelea se habrían utilizado tanto cuchillos como armas de fuego, aunque las circunstancias exactas todavía son materia de investigación.
Córdoba: investigan qué originó la pelea fatal entre hermanos
Mientras se aguarda conocer las identidades de los fallecidos, los hermanos fueron identificados como Sergio y Germán Cuello, según informó El Doce TV.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido y establecer cuál fue el motivo que derivó en la tragedia.
En ese sentido, se espera conocer las declaraciones de familiares que se encontraban en la casa al momento de los hechos. Los testimonios serán clave para esclarecer cómo comenzó la discusión y qué circunstancias llevaron a que el conflicto terminara tan mal.