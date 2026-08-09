Tragedia: cayeron al lago en su auto y no lograron sacar a su hija de 3 años que murió ahogada

El operativo de auxilio demandó un despliegue de extrema complejidad debido a la geografía del lugar y la temperatura del agua:

Buzos de Prefectura Naval Argentina y dotaciones de Bomberos Voluntarios coordinaron maniobras subacuáticas para localizar el habitáculo sumergido y rescatar el cuerpo sin vida de la niña.

y dotaciones de coordinaron maniobras subacuáticas para localizar el habitáculo sumergido y rescatar el cuerpo sin vida de la niña. Equipos médicos del servicio de emergencias asistieron a los progenitores, quienes debieron ser trasladados de urgencia al hospital local para recibir tratamiento contra la hipotermia severa y contención psicológica especializada.

Debate por la seguridad vial y el riesgo del hielo en la avenida Bustillo

El fatal episodio reactivó el debate sobre las condiciones de transitabilidad en la avenida Bustillo, un corredor de intensa circulación turística y vecinal que bordea el lago y presenta pronunciadas pendientes sin defensas metálicas continuas.

Especialistas en seguridad vial advirtieron sobre los factores de riesgo críticos durante la temporada invernal en la Patagonia:

Formación de "hielo negro": Placas congeladas sobre el asfalto que reducen la adherencia de los neumáticos a cero en curvas pronunciadas.

Placas congeladas sobre el asfalto que reducen la adherencia de los neumáticos a cero en curvas pronunciadas. Falta de guardarraíles: Reclamos recurrentes por la ausencia de barreras de contención reforzadas en sectores con precipicios directos hacia el lago.

Reclamos recurrentes por la ausencia de barreras de contención reforzadas en sectores con precipicios directos hacia el lago. Precaución al volante: La necesidad imperiosa de utilizar cubiertas de invierno o cadenas, mantener distancias precautorias y circular a velocidad mínima en zonas sombrías.

Investigación judicial y peritajes mecánicos

La fiscalía en turno de Bariloche tomó intervención inmediata para esclarecer las causales del hecho. Las autoridades judiciales ordenaron la extracción del vehículo siniestrado para someterlo a peritajes mecánicos integrales, al tiempo que se relevará la señalética y las condiciones del tramo de la calzada al momento exacto del despiste.