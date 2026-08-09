Una verdadera tragedia sacudió a la ciudad de San Carlos de Bariloche durante la tarde de este sábado. Una niña de tres años de edad falleció luego de que el automóvil en el que se trasladaba junto a su familia perdiera el control a causa del hielo sobre la calzada, se precipitara por un barranco de más de 20 metros y terminara sumergido en las gélidas aguas del lago Nahuel Huapi. Sus padres lograron escapar del habitáculo y permanecen internados con politraumatismos y cuadros de hipotermia severa.
Tragedia: cayeron al lago en su auto y no lograron sacar a su hija de 3 años que murió ahogada
El vehículo despistó sobre una calzada congelada a la altura del kilómetro 15 de la avenida Bustillo y cayó por un barranco de más de 20 metros. Los padres lograron salir a tiempo, pero no pudieron desabrochar el cinturón de seguridad de la menor
La desesperación de los padres y el rescate en aguas heladas
El accidente vial se produjo cerca de las 16:00 sobre la avenida Exequiel Bustillo, a la altura del kilómetro 15. De acuerdo con los primeros peritajes, el automóvil perdió adherencia al transitar por un tramo con acumulación de hielo, derrapó hacia la banquina, descendió a gran velocidad por una pendiente de tierra y cayó directo al espejo de agua.
Vecinos y transeúntes acudieron de inmediato al escuchar los desgarradores gritos de auxilio de la pareja, dando aviso al 911 y tratando de colaborar en los primeros momentos del rescate. Según reportaron fuentes policiales, los padres lograron salir del vehículo, pero la rápida inmersión y la presión del agua les impidieron desabrochar a tiempo la silla de retención o el cinturón de seguridad de la pequeña.
El operativo de auxilio demandó un despliegue de extrema complejidad debido a la geografía del lugar y la temperatura del agua:
- Buzos de Prefectura Naval Argentina y dotaciones de Bomberos Voluntarios coordinaron maniobras subacuáticas para localizar el habitáculo sumergido y rescatar el cuerpo sin vida de la niña.
- Equipos médicos del servicio de emergencias asistieron a los progenitores, quienes debieron ser trasladados de urgencia al hospital local para recibir tratamiento contra la hipotermia severa y contención psicológica especializada.
Debate por la seguridad vial y el riesgo del hielo en la avenida Bustillo
El fatal episodio reactivó el debate sobre las condiciones de transitabilidad en la avenida Bustillo, un corredor de intensa circulación turística y vecinal que bordea el lago y presenta pronunciadas pendientes sin defensas metálicas continuas.
Especialistas en seguridad vial advirtieron sobre los factores de riesgo críticos durante la temporada invernal en la Patagonia:
- Formación de "hielo negro": Placas congeladas sobre el asfalto que reducen la adherencia de los neumáticos a cero en curvas pronunciadas.
- Falta de guardarraíles: Reclamos recurrentes por la ausencia de barreras de contención reforzadas en sectores con precipicios directos hacia el lago.
- Precaución al volante: La necesidad imperiosa de utilizar cubiertas de invierno o cadenas, mantener distancias precautorias y circular a velocidad mínima en zonas sombrías.
Investigación judicial y peritajes mecánicos
La fiscalía en turno de Bariloche tomó intervención inmediata para esclarecer las causales del hecho. Las autoridades judiciales ordenaron la extracción del vehículo siniestrado para someterlo a peritajes mecánicos integrales, al tiempo que se relevará la señalética y las condiciones del tramo de la calzada al momento exacto del despiste.
En pocas palabras
- Tragedia en Bariloche: Un auto cayó a un lago tras despistar en una calzada congelada, provocando la muerte de una niña de 3 años.
- Rescate complejo: Los padres lograron salir del vehículo, pero no pudieron salvar a su hija, atrapada en el interior sumergido.
- Seguridad vial en debate: El accidente reavivó la discusión sobre la falta de guardarraíles y el riesgo del hielo en la avenida Bustillo.