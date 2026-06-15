Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, confirmó que este martes a las 12 comenzarán los cortes totales por obras en las dos manos de circulación del Acceso Este a la altura de Maipú. Los desvíos del tránsito vehicular se harán hacia dos colectoras.
Por obras, empiezan los cortes totales en el Acceso Este y los desvíos a la altura de Maipú
Este martes a las 12 se corta el Acceso Este en Maipú hacia San Martín y el Gran Mendoza. Más de 20.000 vehículos deberán circular por dos colectoras
Por los trabajos de reasfaltado en el Acceso Este, que se extenderán por entre 45 y 90 días aproximadamente, se dispusieron cortes totales en ambos sentidos de circulación.
1) Oeste-Este (hacia el departamento San Martín): entre el puente de la calle Serpa y la calle Cervantes. El tránsito será desviado por la colectora sur.
2) Este-Oeste (hacia el Gran Mendoza): desde el puente de calle Lamadrid hasta la zona de calle Las Margaritas. El tránsito será derivado por la colectora norte.
Los cortes en el Acceso Este serán totales y afectarán a más de 22.000 vehículos promedio por día, incluido el transporte público y privado de pasajeros.
La funcionaria Marité Badui dijo al programa No Tenés Cara, de radio Nihuil, que -a poco más de 24 horas de iniciados los cortes totales en el Acceso Este, a la altura de Maipú- algunos tramos de las colectoras norte y sur presentan deficiencias "pero la obligación contractual indica que deben estar en condiciones para este martes, cuando comiencen los desvíos".
Obras en el Acceso Este: desvío de transporte público
A raíz de los cortes totales y desvíos del Acceso Este por obras, a la altura de Maipú, desde el Gobierno de Mendoza aconsejaron a los usuarios del transporte público de pasajeros planificar sus viajes a través de la app MendoTran para conocer los horarios y recorridos de cada línea en tiempo real.
Estos son los desvíos de los recorridos de colectivos:
- Sentido Oeste-Este: desvío por la colectora sur, desde el puente de calle Serpa hasta el puente de calle Cervantes.
294 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MAÑANA
295 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MEDIODÍA
620B – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN
620D – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN – TERMINAL DEL SOL – LAS CATITAS
707B – MENDOZA – RIVADAVIA EXPRESO POR BARRIALES
708B – UNCUYO – SAN MARTÍN – RIVADAVIA POR GIAGNONI
710B – UNCUYO – RIVADAVIA POR SAN MARTÍN
711B – UNCUYO – RIVADAVIA POR BARRIALES
715B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO
715E – EXPRESO – MENDOZA – SAN MARTÍN – LA PAZ
716B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO
724B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CALLE ROBERT
726B – UNCUYO – LA COLONIA POR SAN MARTÍN
757C – MENDOZA – PASIP – LAMADRID
757D – MENDOZA – PASIP VARIANTE
760A – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO
760C – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO POR LA POSTA
761A – MENDOZA – LA COLONIA JUNÍN DIRECTO
769A – MENDOZA – LA PAZ EXPRESO
769E – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO
769F – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO POR SAN MARTÍN
787B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ
798A – MENDOZA – F. L. BELTRÁN ESCOLAR
- Sentido Este-Oeste: desvío por la colectora norte, desde el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas.
620A – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN
620C – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN – LAS CATITAS – TERMINAL DEL SOL
708A – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN – UNCUYO
708C – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN POR CALLE BELGRANO – UNCUYO
710A – RIVADAVIA – CALLE BELGRANO – UNCUYO POR SAN MARTÍN
710C – RIVADAVIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN
715A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO
715C – LA PAZ – UNCUYO POR RUTA 7 Y 50 – MENDOZA
715D – LA PAZ – MENDOZA – UNCUYO – EXPRESO
715F – LA PAZ – LAS CATITAS – SAN MARTÍN – MENDOZA
716A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO
724A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CALLE ROBERT
726A – LA COLONIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN
761B – LA COLONIA JUNÍN – MENDOZA DIRECTO
769C – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO POR SAN MARTÍN
769D – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO
787A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ
En agosto, la remodelación del Acceso Sur
La subsecretaria Marité Badui también confirmó que las obras de remodelación del Acceso Sur comenzarán el sábado 1 de agosto.
Será en dos tramos y está prevista la extensión de una tercera trocha de circulación hacia el Sur.
Los trabajos sobre el Acceso Sur comenzarán en agosto en el sentido de circulación Norte-Sur desde calle Juan José Paso.