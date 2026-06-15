Por obras, empiezan los cortes totales en el Acceso Este y los desvíos a la altura de Maipú

2) Este-Oeste (hacia el Gran Mendoza): desde el puente de calle Lamadrid hasta la zona de calle Las Margaritas. El tránsito será derivado por la colectora norte.

Los cortes en el Acceso Este serán totales y afectarán a más de 22.000 vehículos promedio por día, incluido el transporte público y privado de pasajeros.

acceso este obras maipu Habrá cortes totales en el Acceso Este a la altura de Maipú hacia San Martín y hacia el Gran Mendoza. Habilitan dos colectoras para el desvío de circulación vehicular.

La funcionaria Marité Badui dijo al programa No Tenés Cara, de radio Nihuil, que -a poco más de 24 horas de iniciados los cortes totales en el Acceso Este, a la altura de Maipú- algunos tramos de las colectoras norte y sur presentan deficiencias "pero la obligación contractual indica que deben estar en condiciones para este martes, cuando comiencen los desvíos".

Obras en el Acceso Este: desvío de transporte público

A raíz de los cortes totales y desvíos del Acceso Este por obras, a la altura de Maipú, desde el Gobierno de Mendoza aconsejaron a los usuarios del transporte público de pasajeros planificar sus viajes a través de la app MendoTran para conocer los horarios y recorridos de cada línea en tiempo real.

maipu acceso este obras Obras en el Acceso Este, a la altura de Maipú, afectarán la circulación vehicular por los cortes totales.

Estos son los desvíos de los recorridos de colectivos:

Sentido Oeste-Este: desvío por la colectora sur, desde el puente de calle Serpa hasta el puente de calle Cervantes.

294 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MAÑANA

295 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MEDIODÍA

620B – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN

620D – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN – TERMINAL DEL SOL – LAS CATITAS

707B – MENDOZA – RIVADAVIA EXPRESO POR BARRIALES

708B – UNCUYO – SAN MARTÍN – RIVADAVIA POR GIAGNONI

710B – UNCUYO – RIVADAVIA POR SAN MARTÍN

711B – UNCUYO – RIVADAVIA POR BARRIALES

715B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO

715E – EXPRESO – MENDOZA – SAN MARTÍN – LA PAZ

716B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO

724B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CALLE ROBERT

726B – UNCUYO – LA COLONIA POR SAN MARTÍN

757C – MENDOZA – PASIP – LAMADRID

757D – MENDOZA – PASIP VARIANTE

760A – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO

760C – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO POR LA POSTA

761A – MENDOZA – LA COLONIA JUNÍN DIRECTO

769A – MENDOZA – LA PAZ EXPRESO

769E – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO

769F – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO POR SAN MARTÍN

787B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ

798A – MENDOZA – F. L. BELTRÁN ESCOLAR

Sentido Este-Oeste: desvío por la colectora norte, desde el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas.

620A – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN

620C – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN – LAS CATITAS – TERMINAL DEL SOL

708A – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN – UNCUYO

708C – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN POR CALLE BELGRANO – UNCUYO

710A – RIVADAVIA – CALLE BELGRANO – UNCUYO POR SAN MARTÍN

710C – RIVADAVIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN

715A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO

715C – LA PAZ – UNCUYO POR RUTA 7 Y 50 – MENDOZA

715D – LA PAZ – MENDOZA – UNCUYO – EXPRESO

715F – LA PAZ – LAS CATITAS – SAN MARTÍN – MENDOZA

716A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO

724A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CALLE ROBERT

726A – LA COLONIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN

761B – LA COLONIA JUNÍN – MENDOZA DIRECTO

769C – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO POR SAN MARTÍN

769D – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO

787A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ

En agosto, la remodelación del Acceso Sur

La subsecretaria Marité Badui también confirmó que las obras de remodelación del Acceso Sur comenzarán el sábado 1 de agosto.

esteban allasino marite badui natalio mema acceso sur obras Se viene la remodelación del Acceso Sur en agosto. En la foto, el intendente lujanino Esteban Allasino y los funcionarios Marité Badui y Natalio Mema.

Será en dos tramos y está prevista la extensión de una tercera trocha de circulación hacia el Sur.

Los trabajos sobre el Acceso Sur comenzarán en agosto en el sentido de circulación Norte-Sur desde calle Juan José Paso.