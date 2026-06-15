A partir del martes 16 de junio a las 12 comenzará una nueva etapa de las obras sobre el Acceso Este, en Maipú, que implicará cambios para la circulación vehicular. A diferencia de las intervenciones realizadas la semana pasada cuando solo se redujeron carriles. Ahora habrá cortes totales en sectores específicos de la calzada principal y los conductores deberán utilizar desvíos.
Comienzan los cortes en el Acceso Este en Maipú: cómo serán los desvíos y cuánto durarán las obras
Desde el martes 16 de junio al mediodía cerrarán sectores del Acceso Este en ambos sentidos de circulación. El tránsito será derivado por las laterales
Según informó el Gobierno, uno de los frentes de trabajo estará ubicado sobre la calzada sur, en sentido oeste-este hacia San Martín. Allí se interrumpirá completamente el tránsito entre el puente de calle Serpa y el puente de calle Cervantes, por lo que todos los vehículos deberán desviarse por la colectora sur.
En sentido contrario, sobre la calzada norte hacia el Gran Mendoza, el corte abarcará el tramo comprendido entre los puentes de calle Lamadrid y Las Margaritas. En este caso, la circulación será redireccionada hacia la lateral norte.
Las tareas previstas incluyen, en una primera etapa, el sellado de fisuras del pavimento existente y la reparación de baches. Posteriormente se ejecutarán trabajos de colocación de base estabilizada en todo el ancho de la calzada, incluyendo las banquinas externas e internas.
Como parte de la intervención también está prevista la colocación de una primera capa de concreto asfáltico, con el objetivo de mejorar las condiciones de la traza intervenida.
Cuánto durarán las obras en el Acceso Este
En cuanto a los plazos, las autoridades estimaron que los trabajos sobre la calzada sur demandarán alrededor de 90 días, mientras que en la calzada norte el tiempo previsto de ejecución es de 45 días. No obstante, aclararon que esos períodos podrían modificarse en función de eventuales imprevistos o de las condiciones que se encuentren durante las tareas de obra.
Las obras forman parte de los proyectos financiados con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y representan una nueva etapa de intervención sobre uno de los principales corredores viales del Gran Mendoza. Mientras duren los trabajos, se recomienda a quienes transiten por la zona circular con precaución y prever demoras debido a los desvíos obligatorios.