Comienzan los cortes en el Acceso Este en Maipú: cómo serán los desvíos y cuánto durarán las obras

acceso este obras maipu El estado de la calzada en sectores del Acceso Este, en Maipú.

Las tareas previstas incluyen, en una primera etapa, el sellado de fisuras del pavimento existente y la reparación de baches. Posteriormente se ejecutarán trabajos de colocación de base estabilizada en todo el ancho de la calzada, incluyendo las banquinas externas e internas.

Como parte de la intervención también está prevista la colocación de una primera capa de concreto asfáltico, con el objetivo de mejorar las condiciones de la traza intervenida.

acceso este obras maipu 2 Los automovilistas deberán utilizar las laterales del Acceso Este mientras se desarrollan los trabajos.

Cuánto durarán las obras en el Acceso Este

En cuanto a los plazos, las autoridades estimaron que los trabajos sobre la calzada sur demandarán alrededor de 90 días, mientras que en la calzada norte el tiempo previsto de ejecución es de 45 días. No obstante, aclararon que esos períodos podrían modificarse en función de eventuales imprevistos o de las condiciones que se encuentren durante las tareas de obra.

Las obras forman parte de los proyectos financiados con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y representan una nueva etapa de intervención sobre uno de los principales corredores viales del Gran Mendoza. Mientras duren los trabajos, se recomienda a quienes transiten por la zona circular con precaución y prever demoras debido a los desvíos obligatorios.