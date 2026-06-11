Acceso Sur: con una inversión de $6.000 millones y 10 propuestas abrieron los sobres para el nuevo puente

sobres licitacion puente aristobulo del valle rura 40 Los sobres para la licitación del puente sobre la Ruta Nacional 40 en el Acceso Sur. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Detalles de la obra y conectividad urbana

El proyecto tiene como objetivo central resolver los conflictos de fluidez y seguridad vial derivados de la actual interrupción que provoca la autopista en la traza urbana, conectando de forma segura los barrios del este con el centro y el oeste de Godoy Cruz. Además, será complementaria a la futura ampliación de la tercera trocha del Acceso Sur.

Estructura: el puente tendrá una longitud total de 60 metros, divididos en dos tramos de 30 metros, soportados por vigas prefabricadas de alta resistencia.

Movilidad sostenible: incorporará una vereda peatonal y una ciclovía (ambas de hormigón con un ancho de dos metros), equipadas con defensas de hormigón tipo New Jersey para proteger a peatones y ciclistas.

Ordenamiento vial: se construirán dos rotondas de pequeño diámetro a ambos lados de la autopista para asegurar una circulación continua, preparadas también para el giro de vehículos de gran porte.

Solución hidráulica: contempla conductos de hormigón armado y sumideros tipo reja para encauzar de manera eficiente los excedentes pluviales hacia el sector este.

Se presentaron 10 ofertas de 12 empresas constructoras

Stornini.

Luis M. Pagliara.

CEOSA.

Rovial SA.

Hormimac SA.

Unión Transitoria Da Fre-Dumandzic.

José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Vialmani SA.

Unión Transitoria Constructora San Guillermo-San José.

Unión Transitoria Ayfra-Brizuela Villafañe.

marite badui alfredo cornejo diego costarelli La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Qué dijeron las autoridades

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la alta participación del sector privado y la administración de los recursos: "Que haya una competencia de diez es muy bueno. Mendoza está haciéndose cargo de lo que le corresponde en materia de infraestructura, pero también de lo que no le corresponde, que es la competencia nacional, como la Ruta 40".

Además, valoró la iniciativa de invitar a los futuros profesionales de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) a presenciar el proceso licitatorio.

El intendente Diego Costarelli remarcó que el puente representa un progreso enorme y responde a una demanda histórica de los vecinos que se acopla a las políticas municipales de conectividad. En sintonía, Marité Badui subrayó que la obra viene a "suplir ese efecto barrera que hoy genera precisamente su ausencia", ponderando los rigurosos procesos competitivos que está logrando la provincia en este tipo de licitaciones.