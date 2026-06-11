Con un presupuesto oficial que supera los $5.688 millones, se realizó este jueves la apertura de sobres con las ofertas para la construcción de un cruce considerado clave sobre el Acceso Sur en la intersección de la Ruta 40 y la calle Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz. Hace 20 días se hizo el llamado a licitación.
Acceso Sur: con una inversión de $6.000 millones y 10 propuestas abrieron los sobres para el nuevo puente
Se abrieron los sobres con 10 ofertas de 12 empresas para la esperada obra en Godoy Cruz. Demandará casi $6.000 millones de los Fondos del Resarcimiento
La obra estratégica se financiará íntegramente con los Fondos del Resarcimiento (ex Portezuelo del Viento) y cuenta con un plazo de ejecución de 13 meses lo que representan poco más de un año. El acto contó con una destacada competencia al presentarse 10 propuestas de empresas interesadas, algunas de ellas constituidas en UTE (Unión Transitoria de Empresas).
El gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, encabezaron el acto que también tuvo la presencia de la jefa del 4° Distrito de Vialidad Nacional, Emilce Lozano, representantes de las firmas oferentes, y estudiantes y docentes de la UTN.
Detalles de la obra y conectividad urbana
El proyecto tiene como objetivo central resolver los conflictos de fluidez y seguridad vial derivados de la actual interrupción que provoca la autopista en la traza urbana, conectando de forma segura los barrios del este con el centro y el oeste de Godoy Cruz. Además, será complementaria a la futura ampliación de la tercera trocha del Acceso Sur.
- Estructura: el puente tendrá una longitud total de 60 metros, divididos en dos tramos de 30 metros, soportados por vigas prefabricadas de alta resistencia.
- Movilidad sostenible: incorporará una vereda peatonal y una ciclovía (ambas de hormigón con un ancho de dos metros), equipadas con defensas de hormigón tipo New Jersey para proteger a peatones y ciclistas.
- Ordenamiento vial: se construirán dos rotondas de pequeño diámetro a ambos lados de la autopista para asegurar una circulación continua, preparadas también para el giro de vehículos de gran porte.
- Solución hidráulica: contempla conductos de hormigón armado y sumideros tipo reja para encauzar de manera eficiente los excedentes pluviales hacia el sector este.
Se presentaron 10 ofertas de 12 empresas constructoras
- Stornini.
- Luis M. Pagliara.
- CEOSA.
- Rovial SA.
- Hormimac SA.
- Unión Transitoria Da Fre-Dumandzic.
- José Cartellone Construcciones Civiles SA.
- Vialmani SA.
- Unión Transitoria Constructora San Guillermo-San José.
- Unión Transitoria Ayfra-Brizuela Villafañe.
Qué dijeron las autoridades
El gobernador Alfredo Cornejo celebró la alta participación del sector privado y la administración de los recursos: "Que haya una competencia de diez es muy bueno. Mendoza está haciéndose cargo de lo que le corresponde en materia de infraestructura, pero también de lo que no le corresponde, que es la competencia nacional, como la Ruta 40".
Además, valoró la iniciativa de invitar a los futuros profesionales de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) a presenciar el proceso licitatorio.
El intendente Diego Costarelli remarcó que el puente representa un progreso enorme y responde a una demanda histórica de los vecinos que se acopla a las políticas municipales de conectividad. En sintonía, Marité Badui subrayó que la obra viene a "suplir ese efecto barrera que hoy genera precisamente su ausencia", ponderando los rigurosos procesos competitivos que está logrando la provincia en este tipo de licitaciones.