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Festividad popular

San Cayetano: cortes de tránsito en varias calles de Godoy Cruz, controles y servicios para el 7 de agosto

Esperan a más de 200.000 personas a lo largo de todo el día. La Municipalidad de Godoy Cruz desplegará un operativo especial con restricciones vehiculares

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
La tradicional parrquia de Godoy Cruz volverá a ser el epicentro de la festividad por San Cayetano. Foto: archivo 

La tradicional parrquia de Godoy Cruz volverá a ser el epicentro de la festividad por San Cayetano. Foto: archivo 

La tradicional festividad de San Cayetano movilizará en Godoy Cruz este viernes 7 de agosto a más de 200.000 personas, aproximadamente. Es que miles de feligreses se congregarán en la Parroquia de Anatole France 642 para elevar sus oraciones y agradecer por pan y trabajo.

Frente a la popular convocatoria, la Municipalidad dispuso una batería de medidas de ordenamiento vial, limpieza y seguridad.

Para garantizar el desarrollo seguro de la celebración, las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona e ingresar por vías alternativas de circulación.

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San Cayetano reunirá, otra vez, a miles de fieles en la histórica parroquia de Godoy Cruz. Foto: archivo

Cortes de calles por San Cayetano, restricciones de estacionamiento y operativo municipal

Las interrupciones al tránsito vehicular se mantendrán vigentes entre las 8 y las 20 horas en los siguientes puntos clave:

  • Anatole France y Chacabuco.
  • Derqui y O'Higgins.
  • Derqui y Santos Dumont.

Además, solicitaron transitar con extrema precaución debido a que continúan ejecutándose las obras del Metrotranvía en las inmediaciones de la parroquia. En simultáneo, se fiscalizará la veda de estacionamiento sobre veredas y puentes para favorecer la fluidez del tránsito.

El mapa con los cortes de calles que habr&aacute; por la festividad de San Cayetano en Godoy Cruz. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.&nbsp;

El mapa con los cortes de calles que habrá por la festividad de San Cayetano en Godoy Cruz. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.

Como parte del dispositivo de control, inspectores de comercio patrullarán el perímetro para evitar la instalación de vendedores callejeros, dado que la venta de productos alimenticios se encuentra terminantemente prohibida en toda la zona de exclusión.

En cuanto a los servicios, se instalarán en el sector de la ciclovía dos baños químicos para damas, dos para caballeros y una unidad adaptada para personas con discapacidad.

A su vez, el municipio dispuso tres contenedores con recolección diferenciada y realizará tareas de limpieza profunda antes, durante y después del encuentro religioso. Por último, se apeló a la colaboración de la comunidad para preservar la higiene de calles, espacios verdes y jardines privados.

En pocas palabras

  • Festividad de San Cayetano: se esperan más de 200.000 personas durante todo el día en Godoy Cruz por la tradicional celebración.
  • Operativo Municipal: habrá cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y controles de venta ambulante.
  • Servicios: se dispondrán baños químicos y contenedores de residuos, con tareas de limpieza intensivas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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