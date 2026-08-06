San Cayetano: cortes de tránsito en varias calles de Godoy Cruz, controles y servicios para el 7 de agosto

San Cayetano reunirá, otra vez, a miles de fieles en la histórica parroquia de Godoy Cruz. Foto: archivo

Cortes de calles por San Cayetano, restricciones de estacionamiento y operativo municipal

Las interrupciones al tránsito vehicular se mantendrán vigentes entre las 8 y las 20 horas en los siguientes puntos clave:

Anatole France y Chacabuco.

Derqui y O'Higgins.

Derqui y Santos Dumont.

Además, solicitaron transitar con extrema precaución debido a que continúan ejecutándose las obras del Metrotranvía en las inmediaciones de la parroquia. En simultáneo, se fiscalizará la veda de estacionamiento sobre veredas y puentes para favorecer la fluidez del tránsito.

El mapa con los cortes de calles que habrá por la festividad de San Cayetano en Godoy Cruz. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.

Como parte del dispositivo de control, inspectores de comercio patrullarán el perímetro para evitar la instalación de vendedores callejeros, dado que la venta de productos alimenticios se encuentra terminantemente prohibida en toda la zona de exclusión.

En cuanto a los servicios, se instalarán en el sector de la ciclovía dos baños químicos para damas, dos para caballeros y una unidad adaptada para personas con discapacidad.

A su vez, el municipio dispuso tres contenedores con recolección diferenciada y realizará tareas de limpieza profunda antes, durante y después del encuentro religioso. Por último, se apeló a la colaboración de la comunidad para preservar la higiene de calles, espacios verdes y jardines privados.