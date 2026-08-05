Cada 7 de agosto, la Argentina renueva una de sus manifestaciones de fe más profundas y populares: la festividad de San Cayetano. La elección de esta fecha conmemorativa no es casual, sino que responde al aniversario del fallecimiento de Cayetano de Thiene, ocurrido el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, Italia, momento a partir del cual la Iglesia Católica decidió recordar su vida y obra.
San Cayetano: quién fue para celebrarlo cada 7 de agosto, su vínculo con el trabajo y la oración más popular
Miles de fieles renuevan su devoción a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Su historia y el vínculo especial que lo une a la Argentina
Reconocido universalmente por su enorme vocación de servicio hacia los sectores más vulnerables, el sacerdote italiano dedicó su vida a fundar hospitales y a crear los denominados "Montes de Piedad", instituciones que otorgaban ayuda financiera sin intereses para proteger a la gente humilde de los abusos y la usura.
La gran crisis de 1930 en Argentina y la oración popular a San Cayetano
Si bien su legado solidario nació en Italia, la figura de San Cayetano como protector fundamental del empleo quedó sellada a fuego en la historia argentina durante la década de 1930. En medio de la grave crisis económica mundial que golpeó duramente al país y provocó una fuerte falta de empleo, la comunidad encontró en su figura un refugio de fe.
Fue un sacerdote llamado Domingo Falgioni quien impulsó decisivamente la devoción popular en el territorio nacional. Con el objetivo de representar la búsqueda del sustento diario, Falgioni tomó la iniciativa de añadir una espiga de trigo a la imagen del santo, consolidando desde aquel momento el clamor por el pan, la paz y el trabajo.
En cuanto a la canonización, fue declarado santo en 1671 por el papa Clemente X.
Con el paso de las décadas, la fe de los trabajadores transformó a este protector en un símbolo permanente de esperanza ante las necesidades materiales y espirituales. En cada santuario y hogar del país, sus devotos acostumbran rezar la popular oración dedicada a su figura:
"¡Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Divina Providencia! No permitas que en mi casa falte la subsistencia. Que no nos falte el pan, la paz y el trabajo, que son el sustento de cada día. Te pido que me asistas en mis necesidades materiales y espirituales. Abre las puertas del empleo para quienes hoy lo buscan con angustia. Concede a nuestros hogares la tranquilidad de saber que nunca nos faltará Tu auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén".
Como ocurre año tras año, tanto en Mendoza como en el resto de la Argentina el 7 de agosto se le rendirá homenaje a San Cayetano y habrá importantes concentraciones callejeras para pedir por pan, paz y trabajo. Y también para agradecer.
En pocas palabras
- Festividad de San Cayetano: se celebra cada 7 de agosto en conmemoración a su fallecimiento en Italia.
- Origen en Argentina: su devoción se popularizó en la década de 1930 ante la crisis económica y la falta de empleo.
- Oración popular: los fieles le rezan para pedir pan, paz y trabajo, consolidando su rol como protector del sustento.