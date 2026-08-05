San Cayetano: quién fue para celebrarlo cada 7 de agosto, su vínculo con el trabajo y la oración más popular

Fue un sacerdote llamado Domingo Falgioni quien impulsó decisivamente la devoción popular en el territorio nacional. Con el objetivo de representar la búsqueda del sustento diario, Falgioni tomó la iniciativa de añadir una espiga de trigo a la imagen del santo, consolidando desde aquel momento el clamor por el pan, la paz y el trabajo.

En cuanto a la canonización, fue declarado santo en 1671 por el papa Clemente X.

San Cayetano, una figura muy querida por los fieles argentinos. Foto: archivo UNO

Con el paso de las décadas, la fe de los trabajadores transformó a este protector en un símbolo permanente de esperanza ante las necesidades materiales y espirituales. En cada santuario y hogar del país, sus devotos acostumbran rezar la popular oración dedicada a su figura:

"¡Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Divina Providencia! No permitas que en mi casa falte la subsistencia. Que no nos falte el pan, la paz y el trabajo, que son el sustento de cada día. Te pido que me asistas en mis necesidades materiales y espirituales. Abre las puertas del empleo para quienes hoy lo buscan con angustia. Concede a nuestros hogares la tranquilidad de saber que nunca nos faltará Tu auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén".

Como ocurre año tras año, tanto en Mendoza como en el resto de la Argentina el 7 de agosto se le rendirá homenaje a San Cayetano y habrá importantes concentraciones callejeras para pedir por pan, paz y trabajo. Y también para agradecer.