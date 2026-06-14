Un país de América Latina quedó en el centro de una tensión creciente entre China y Estados Unidos tras una decisión que reconfiguró su relación con ambas potencias.
El país de América Latina que se enfrenta a China tras rechazar licencias portuarias bajo presión de Estados Unidos
El giro en la política portuaria panameña, impulsado por Washington, genera fricciones diplomáticas con China y eleva la tensión geopolítica en América Latina.
Lo que ocurre refleja una tendencia más amplia en América Latina, la región se ha convertido en un espacio de competencia creciente entre potencias globales. Y en ese tablero, los puertos, las rutas marítimas y las infraestructuras logísticas ya no son solo activos económicos, sino piezas clave de influencia internacional.
El país de América Latina que se enfrenta a China tras rechazar licencias portuarias bajo presión de Estados Unidos
El caso gira en torno a Panamá, un país cuyo papel es clave en el comercio internacional por albergar el Canal de Panamá, una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Cada año, miles de barcos atraviesan esta franja de agua que conecta el Atlántico con el Pacífico, convirtiendo al país en un punto estratégico para el comercio global.
En los últimos años, empresas de China habían mostrado interés en ampliar su presencia en la gestión de puertos panameños y en proyectos logísticos vinculados al canal. Sin embargo, según reportes internacionales, algunas de esas iniciativas enfrentaron obstáculos cuando el gobierno panameño decidió no renovar o rechazar ciertas licencias portuarias.
La decisión de Panamá que reaviva la competencia entre Estados Unidos y China en América Latina
La decisión no ocurrió en un vacío. Estados Unidos ha mantenido históricamente una influencia significativa en la región del canal y ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el aumento de la presencia china en infraestructuras críticas de América Latina. Para Washington, el control indirecto de puertos estratégicos podría tener implicaciones en seguridad nacional y comercio global.
En ese contexto, la postura de Panamá fue interpretada como un gesto de alineamiento más cercano a las preocupaciones estadounidenses, aunque las autoridades panameñas han insistido en que sus decisiones responden exclusivamente a criterios técnicos, regulatorios y de interés nacional.
China, por su parte, ha incrementado su presencia en América Latina durante las últimas dos décadas a través de inversiones en energía, minería, transporte e infraestructura. En el caso panameño, empresas vinculadas a proyectos logísticos han buscado consolidar una posición en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.
La tensión no se limita a la disputa por licencias. Representa una competencia más amplia entre dos modelos de influencia global. Mientras Estados Unidos busca mantener su histórica posición en el hemisferio occidental, China avanza mediante inversiones y acuerdos económicos que le permiten expandir su red de infraestructura global.