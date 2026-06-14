El país de América Latina que se enfrenta a China tras rechazar licencias portuarias bajo presión de Estados Unidos

En los últimos años, empresas de China habían mostrado interés en ampliar su presencia en la gestión de puertos panameños y en proyectos logísticos vinculados al canal. Sin embargo, según reportes internacionales, algunas de esas iniciativas enfrentaron obstáculos cuando el gobierno panameño decidió no renovar o rechazar ciertas licencias portuarias.

Turismo españa (5)

La decisión de Panamá que reaviva la competencia entre Estados Unidos y China en América Latina

La decisión no ocurrió en un vacío. Estados Unidos ha mantenido históricamente una influencia significativa en la región del canal y ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el aumento de la presencia china en infraestructuras críticas de América Latina. Para Washington, el control indirecto de puertos estratégicos podría tener implicaciones en seguridad nacional y comercio global.

En ese contexto, la postura de Panamá fue interpretada como un gesto de alineamiento más cercano a las preocupaciones estadounidenses, aunque las autoridades panameñas han insistido en que sus decisiones responden exclusivamente a criterios técnicos, regulatorios y de interés nacional.

China, por su parte, ha incrementado su presencia en América Latina durante las últimas dos décadas a través de inversiones en energía, minería, transporte e infraestructura. En el caso panameño, empresas vinculadas a proyectos logísticos han buscado consolidar una posición en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

La tensión no se limita a la disputa por licencias. Representa una competencia más amplia entre dos modelos de influencia global. Mientras Estados Unidos busca mantener su histórica posición en el hemisferio occidental, China avanza mediante inversiones y acuerdos económicos que le permiten expandir su red de infraestructura global.