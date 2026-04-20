En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Luis Brandoni, uno de los actores más prestigiosos, tanto del cine como del teatro. Entre sus obras, destaca un éxito argentino de la década del 80 que continúa siendo furor por estos días: Esperando la carroza.
El emotivo video hecho con IA donde los personajes de 'Esperando la carroza' se reencuentran con Luis Brandoni
El comediante e influencer Santiago Balosky recreó un video donde se reencuentran Luis Brandoni, China Zorilla y Antonio Gasalla
En este sentido, el reconocido comediante e influencer Santiago Balosky recreó con inteligencia artificial una escena de ese film en donde dos de los personajes ya fallecidos se reencuentran con quien le dio vida a Antonio Musicardi.
Luis Brandoni se reúne con China Zorrilla y Antonio Gasalla: el emotivo video recreado con IA
En su cuenta de Instagram (@santiagobalosky), el influencer publicó un emotivo video del film Esperando la Carroza. En el clip, Balosky toma como punto de partida la icónica escena de las “tres empanadas”.
En el video recreado con inteligencia artificial, Antonio Muscardi (interpretado por Luis Brandoni) se sube a su auto con una empanada y queda atónito al ver en el asiento del acompañante a Elvira (China Zorrilla). Con su tono característico, la actriz uruguaya lo saluda diciendo “¿Qué hacés querido? Te estaba esperando”, a lo que Brandoni sonríe y le da un cálido abrazo.
Segundos más tarde aparece por la ventanilla del conductor Antonio Gasalla, en personaje de Mamá Cora, a quien Brandoni, nuevamente sorprendido, saluda diciéndole “¿Qué hacés Antonio?”, fundiéndose en un cálido abrazo mientras ambos lloran de la emoción por el reencuentro.
¿De qué murió Luis Brandoni?
Luis Brandoni murió a los 86 años por un hematoma subdural originado a partir de un golpe en la cabeza que se dio en un accidente doméstico, cuando se cayó en su casa. El actor estaba internado desde el pasado 11 de abril en el Sanatorio Güemes.
En un principio, la familia del actor aguardaba una mejora y una eventual absorción del hematoma, pero desde el miércoles pasado sabían que la situación era irreversible.
“Estuvo puesta toda la expectativa en una mejoría, que una semana atrás se suponía que iba a ocurrir a partir de una reabsorción del hematoma. Pero ya a mitad de semana la cosa tomó otro cariz y se fue complicando”, dijo Carlos Rottemberg, productor de la obra ‘¿Quién es quién?’, la cual Luis Brandoni protagonizó hasta el día de su accidente.