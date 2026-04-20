El emotivo video hecho con IA donde los personajes de 'Esperando la carroza' se reencuentran con Luis Brandoni

En el video recreado con inteligencia artificial, Antonio Muscardi (interpretado por Luis Brandoni) se sube a su auto con una empanada y queda atónito al ver en el asiento del acompañante a Elvira (China Zorrilla). Con su tono característico, la actriz uruguaya lo saluda diciendo “¿Qué hacés querido? Te estaba esperando”, a lo que Brandoni sonríe y le da un cálido abrazo.

Segundos más tarde aparece por la ventanilla del conductor Antonio Gasalla, en personaje de Mamá Cora, a quien Brandoni, nuevamente sorprendido, saluda diciéndole “¿Qué hacés Antonio?”, fundiéndose en un cálido abrazo mientras ambos lloran de la emoción por el reencuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2046311763604554209&partner=&hide_thread=false La despedida a Luis Brandoni que creó un usuario con los personajes de Esperando La Carroza. pic.twitter.com/LRNdGIMvN5 — Real Time (@RealTimeRating) April 20, 2026

¿De qué murió Luis Brandoni?

Luis Brandoni murió a los 86 años por un hematoma subdural originado a partir de un golpe en la cabeza que se dio en un accidente doméstico, cuando se cayó en su casa. El actor estaba internado desde el pasado 11 de abril en el Sanatorio Güemes.

En un principio, la familia del actor aguardaba una mejora y una eventual absorción del hematoma, pero desde el miércoles pasado sabían que la situación era irreversible.

“Estuvo puesta toda la expectativa en una mejoría, que una semana atrás se suponía que iba a ocurrir a partir de una reabsorción del hematoma. Pero ya a mitad de semana la cosa tomó otro cariz y se fue complicando”, dijo Carlos Rottemberg, productor de la obra ‘¿Quién es quién?’, la cual Luis Brandoni protagonizó hasta el día de su accidente.