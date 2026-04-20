El espectáculo y la cultura argentina atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse en la madrugada de este lunes 20 de abril el fallecimiento de Luis Brandoni. El histórico actor de cine, teatro y televisión, de 86 años, se encontraba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo, tras sufrir un accidente doméstico que terminó siendo fatal.
De qué murió Luis Brandoni: qué le pasó al actor de 86 años
El actor argentino Luis Brandoni se encontró con la muerte en la madrugada de este lunes 20 de abril a los 86 años. Dejó una huella imborrable en la cultura
Luis Brandoni: el accidente y la internación de urgencia
El trágico desenlace de su muerte, que causó una enorme conmoción y que provocó una catarata de mensajes de despedidas, tuvo su origen el pasado sábado 11 de abril. Ese día, Luis Brandoni sufrió una fuerte caída en su domicilio particular. A raíz del impacto, fue trasladado de inmediato de urgencia para recibir atención médica y quedar bajo estricta observación.
Si bien en los primeros días se evaluó una evolución clínica relativamente favorable tras el accidente doméstico, e incluso hubo expectativas en su círculo íntimo respecto a una recuperación —el productor Carlos Rottemberg había manifestado que solo necesitaba unos días para reponerse—, el diagnóstico inicial marcó la gravedad subyacente del golpe.
El diagnóstico clínico de Luis Brandoni: hematoma subdural
Los estudios médicos arrojaron que el impacto de la caída le generó a Luis Brandoni un hematoma subdural. Se trata de una acumulación de sangre entre el tejido cerebral y su cubierta externa (la duramadre). Esta condición médica reviste especial peligro en adultos mayores, ya que incrementa rápidamente la presión intracraneal y puede derivar en complicaciones neurológicas severas.
Según confirmaron los médicos y allegados antes de su muerte, esta lesión fue la causa directa que desencadenó el deterioro de su salud, impidiendo que el actor lograra revertir el cuadro.
Las complicaciones y el desenlace previsible
Carlos Rottemberg, amigo entrañable de Luis Brandoni y titular de la compañía Multiteatro, siguió de cerca el minuto a minuto de su internación. El empresario teatral -con quien Brandoni trabajaba actualmente en la obra ¿Quién es quién?- detalló que el actor logró responder a ciertos estímulos durante el comienzo de la semana.
Sin embargo, el cuadro general se agravó de manera repentina. "Ya el miércoles la cosa se fue complicando y podría decir, junto con la familia, que esto hace 48 horas era lamentablemente previsible", explicó Rottemberg a los medios en las primeras horas de hoy, confirmando que el cuerpo de su amigo había dejado de responder a los tratamientos.
La partida tras su muerte de uno de los protagonistas infaltables de joyas como Esperando la carroza, Made in Argentina o Nada deja un vacío irremplazable. Según trascendió, será despedido inicialmente en la Legislatura Porteña y sus restos descansarán en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.