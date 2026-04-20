De qué murió Luis Brandoni: qué le pasó al actor de 86 años

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El diagnóstico clínico de Luis Brandoni: hematoma subdural

Los estudios médicos arrojaron que el impacto de la caída le generó a Luis Brandoni un hematoma subdural. Se trata de una acumulación de sangre entre el tejido cerebral y su cubierta externa (la duramadre). Esta condición médica reviste especial peligro en adultos mayores, ya que incrementa rápidamente la presión intracraneal y puede derivar en complicaciones neurológicas severas.

Según confirmaron los médicos y allegados antes de su muerte, esta lesión fue la causa directa que desencadenó el deterioro de su salud, impidiendo que el actor lograra revertir el cuadro.

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Las complicaciones y el desenlace previsible

Carlos Rottemberg, amigo entrañable de Luis Brandoni y titular de la compañía Multiteatro, siguió de cerca el minuto a minuto de su internación. El empresario teatral -con quien Brandoni trabajaba actualmente en la obra ¿Quién es quién?- detalló que el actor logró responder a ciertos estímulos durante el comienzo de la semana.

Sin embargo, el cuadro general se agravó de manera repentina. "Ya el miércoles la cosa se fue complicando y podría decir, junto con la familia, que esto hace 48 horas era lamentablemente previsible", explicó Rottemberg a los medios en las primeras horas de hoy, confirmando que el cuerpo de su amigo había dejado de responder a los tratamientos.

La partida tras su muerte de uno de los protagonistas infaltables de joyas como Esperando la carroza, Made in Argentina o Nada deja un vacío irremplazable. Según trascendió, será despedido inicialmente en la Legislatura Porteña y sus restos descansarán en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.