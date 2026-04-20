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De qué murió Luis Brandoni: qué le pasó al actor de 86 años

El actor argentino Luis Brandoni se encontró con la muerte en la madrugada de este lunes 20 de abril a los 86 años. Dejó una huella imborrable en la cultura

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
Luis Brandoni se encontró con la muerte, luego de estar internado varios días, tras sufrir un accidente doméstico.

Luis Brandoni se encontró con la muerte, luego de estar internado varios días, tras sufrir un accidente doméstico.

El espectáculo y la cultura argentina atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse en la madrugada de este lunes 20 de abril el fallecimiento de Luis Brandoni. El histórico actor de cine, teatro y televisión, de 86 años, se encontraba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo, tras sufrir un accidente doméstico que terminó siendo fatal.

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Luis Brandoni: el accidente y la internación de urgencia

El trágico desenlace de su muerte, que causó una enorme conmoción y que provocó una catarata de mensajes de despedidas, tuvo su origen el pasado sábado 11 de abril. Ese día, Luis Brandoni sufrió una fuerte caída en su domicilio particular. A raíz del impacto, fue trasladado de inmediato de urgencia para recibir atención médica y quedar bajo estricta observación.

Si bien en los primeros días se evaluó una evolución clínica relativamente favorable tras el accidente doméstico, e incluso hubo expectativas en su círculo íntimo respecto a una recuperación —el productor Carlos Rottemberg había manifestado que solo necesitaba unos días para reponerse—, el diagnóstico inicial marcó la gravedad subyacente del golpe.

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El diagnóstico clínico de Luis Brandoni: hematoma subdural

Los estudios médicos arrojaron que el impacto de la caída le generó a Luis Brandoni un hematoma subdural. Se trata de una acumulación de sangre entre el tejido cerebral y su cubierta externa (la duramadre). Esta condición médica reviste especial peligro en adultos mayores, ya que incrementa rápidamente la presión intracraneal y puede derivar en complicaciones neurológicas severas.

Según confirmaron los médicos y allegados antes de su muerte, esta lesión fue la causa directa que desencadenó el deterioro de su salud, impidiendo que el actor lograra revertir el cuadro.

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Las complicaciones y el desenlace previsible

Carlos Rottemberg, amigo entrañable de Luis Brandoni y titular de la compañía Multiteatro, siguió de cerca el minuto a minuto de su internación. El empresario teatral -con quien Brandoni trabajaba actualmente en la obra ¿Quién es quién?- detalló que el actor logró responder a ciertos estímulos durante el comienzo de la semana.

Sin embargo, el cuadro general se agravó de manera repentina. "Ya el miércoles la cosa se fue complicando y podría decir, junto con la familia, que esto hace 48 horas era lamentablemente previsible", explicó Rottemberg a los medios en las primeras horas de hoy, confirmando que el cuerpo de su amigo había dejado de responder a los tratamientos.

La partida tras su muerte de uno de los protagonistas infaltables de joyas como Esperando la carroza, Made in Argentina o Nada deja un vacío irremplazable. Según trascendió, será despedido inicialmente en la Legislatura Porteña y sus restos descansarán en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

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