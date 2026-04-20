La cultura argentina amaneció este lunes 20 de abril de 2026 de luto. Luis Brandoni, uno de los actores más emblemáticos del cine, el teatro y la televisión de nuestro país, falleció a los 86 años en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado en terapia intensiva.
Los desgarradores mensajes de despedida por Luis Brandoni: conmoción por la dolorosa e impactante muerte
El legendario actor Luis Brandoni falleció este lunes a los 86 años, tras permanecer varios días internado
El actor se encontraba internado desde el 11 de abril peleando contra un cuadro grave tras sufrir un hematoma subdural originado por una caída en su domicilio, en un accidente doméstico.
Apenas se conoció la triste noticia de la muerte de Luis Brandoni, el impacto fue inmediato. Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un mural de recuerdos, homenajes y mucha congoja para honrar a quien dejó una huella imborrable a través de personajes entrañables y frases que ya son patrimonio popular argentino.
Luis Brandoni y su muerte: “El último de una generación inolvidable”
La dolorosa confirmación de la muerte de Luis Brandoni llegó a primera hora de la madrugada de este lunes, de la mano de su gran amigo y socio, el productor Carlos Rottemberg, a través de la cuenta oficial del complejo Multiteatro. Con un sentido comunicado, marcaron el pulso de la despedida:
"Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura".
Desde ese momento, la catarata de mensajes no se detuvo. Una de las más conmovidas fue la actriz Soledad Silveyra, quien se encontraba compartiendo escenario con Luis Brandoni en la obra ¿Quién es quién? justo antes de su accidente doméstico. "Solita" no dudó en expresar su profunda desolación ante la pérdida de su compañero:
"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. Saula Benavente, estoy contigo y con la familia", posteó.
El dolor transversal de colegas y referentes
El abanico de dedicatorias demostró el respeto absoluto que Luis Brandoni cosechó a lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria artística y militancia cívica.
- Graciela Borges: Con la sensibilidad que la caracteriza, la legendaria actriz le dedicó unas breves, pero profundas palabras en sus redes: "Tristeza infinita, bendiciones para tu alma, compañero".
- Ángel de Brito: El periodista y conductor destacó la magnitud de su figura mediática y cultural: "Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande. No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva".
- Mario Segade: El reconocido director y dramaturgo pidió rendir los honores que merece su talento: "Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos".
- Diego Pérez: El actor y conductor también recordó los momentos de escenario compartidos: "Gracias, maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos".
- Nik: El humorista gráfico apeló a la nostalgia para su adiós: "Falleció a los 86 años Luis Brandoni. Siempre en nuestros corazones, querido Beto".
A estos mensajes se sumaron de manera institucional la Asociación Argentina de Actores y Actrices -de la cual fue dirigente- y distintos referentes del arco político que compartieron su paso como Diputado Nacional, recordando no solo su labor interpretativa en íconos como Esperando la carroza, La Patagonia rebelde o la reciente Nada, sino su férreo compromiso cívico.
Luis Brandoni: un adiós que resuena en cada aplauso
Luis Brandoni se fue físicamente, pero su legado es inabarcable. La marquesina de la avenida Corrientes hoy tiene sus luces apagadas en señal de duelo, y el país despide a un artista de pura cepa. Su obra seguirá brillando cada vez que un argentino ría, llore o se emocione frente a una pantalla.