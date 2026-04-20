Los desgarradores mensajes de despedida por Luis Brandoni: conmoción por la dolorosa e impactante muerte

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Luis Brandoni y su muerte: “El último de una generación inolvidable”

La dolorosa confirmación de la muerte de Luis Brandoni llegó a primera hora de la madrugada de este lunes, de la mano de su gran amigo y socio, el productor Carlos Rottemberg, a través de la cuenta oficial del complejo Multiteatro. Con un sentido comunicado, marcaron el pulso de la despedida:

"Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura".

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Desde ese momento, la catarata de mensajes no se detuvo. Una de las más conmovidas fue la actriz Soledad Silveyra, quien se encontraba compartiendo escenario con Luis Brandoni en la obra ¿Quién es quién? justo antes de su accidente doméstico. "Solita" no dudó en expresar su profunda desolación ante la pérdida de su compañero:

"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. Saula Benavente, estoy contigo y con la familia", posteó.

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El dolor transversal de colegas y referentes

El abanico de dedicatorias demostró el respeto absoluto que Luis Brandoni cosechó a lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria artística y militancia cívica.

Graciela Borges: Con la sensibilidad que la caracteriza, la legendaria actriz le dedicó unas breves, pero profundas palabras en sus redes: "Tristeza infinita, bendiciones para tu alma, compañero".

Ángel de Brito: El periodista y conductor destacó la magnitud de su figura mediática y cultural: "Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande. No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva".

Mario Segade: El reconocido director y dramaturgo pidió rendir los honores que merece su talento: "Ha muerto Luis Brandoni . De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos".

. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos". Diego Pérez: El actor y conductor también recordó los momentos de escenario compartidos: "Gracias, maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos".

Nik: El humorista gráfico apeló a la nostalgia para su adiós: "Falleció a los 86 años Luis Brandoni. Siempre en nuestros corazones, querido Beto".

A estos mensajes se sumaron de manera institucional la Asociación Argentina de Actores y Actrices -de la cual fue dirigente- y distintos referentes del arco político que compartieron su paso como Diputado Nacional, recordando no solo su labor interpretativa en íconos como Esperando la carroza, La Patagonia rebelde o la reciente Nada, sino su férreo compromiso cívico.

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Luis Brandoni: un adiós que resuena en cada aplauso

Luis Brandoni se fue físicamente, pero su legado es inabarcable. La marquesina de la avenida Corrientes hoy tiene sus luces apagadas en señal de duelo, y el país despide a un artista de pura cepa. Su obra seguirá brillando cada vez que un argentino ría, llore o se emocione frente a una pantalla.