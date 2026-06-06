Pronóstico del tiempo: se viene una semana fría, lluviosa y nublada con posible remate de Zonda

El pronóstico indica que este sábado la temperatura oscilará entre los 12°C y los 15°C, en una jornada nublada. Para la noche se esperan lluvias aisladas, una condición que también podría repetirse durante el domingo.

El domingo será uno de los días más frescos de la semana, con una mínima de 10°C y una máxima de apenas 14°C. La inestabilidad se mantendría durante gran parte de la jornada, aunque sin fenómenos meteorológicos destacados.

el tiempo en Mendoza domingo 26 de junio 2022.jpg El tiempo frío y nublado continuará durante toda la semana en Mendoza, con posible cambio de temperatura para el viernes 12 de junio, cuando podría correr viento zonda.

A partir del lunes comenzarán los días grises. Las temperaturas descenderán aún más, con una mínima de 7°C y una máxima de 12°C. El martes continuará una situación similar, con registros que irán de 8°C a 15°C y cielos nubosos.

El miércoles aparecería una mejora. Si bien las temperaturas seguirán siendo bajas, con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, se espera una mayor presencia del sol luego de varios días dominados por las nubes.

El viernes podría llegar con Zonda y aumento de temperatura

El jueves volvería a imponerse el cielo nublado. La temperatura se mantendría dentro de los valores mencionados para la semana, con una mínima de 9°C y una máxima de 11°C, consolidando una tendencia de días fríos y con poca diferencia entre la mañana y la tarde.

Sin embargo, el panorama cambiaría el viernes. El pronóstico del tiempo, lanticipa una mínima de 9°C y una máxima que podría alcanzar los 25°C, un salto de temperatura poco habitual en comparación con los días previos.

Junto con ese aumento de temperatura aparecen previstas ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Aunque todavía falta una semana y las condiciones pueden modificarse, esos indicadores suelen ser compatibles con la llegada de viento Zonda. Por esa razón, será necesario seguir la evolución de los próximos pronósticos para confirmar si efectivamente se concreta ese fenómeno en Mendoza.