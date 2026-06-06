El pronóstico del tiempo para la semana que se entra en Mendoza está marcado por el frío, la nubosidad y una escasa amplitud térmica. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantendrán bajas desde este sábado y hasta el jueves, con mínimas de entre 7°C y 10°C y máximas que apenas alcanzarán entre 11°C y 15°C.
Pronóstico del tiempo: se viene una semana fría, lluviosa y nublada con posible remate de Zonda
Las mínimas se mantendrán entre 7°C y 10°C hasta el jueves. Habrá lluvias aisladas el fin de semana y el viernes podría llegar con viento Zonda y 25°C
Además de las temperaturas típicas de esta época del año, los próximos días estarán dominados por el cielo cubierto y algunas lluvias aisladas. Recién hacia mediados de la semana se espera una mejora en las condiciones, aunque el viernes podría producirse un cambio brusco con un importante ascenso de temperatura y la posible presencia de Zonda, que elevarán en termómetro hasta los 25ºC, según estima el SMN.
Lluvias aisladas y varios días con cielo cubierto
El pronóstico indica que este sábado la temperatura oscilará entre los 12°C y los 15°C, en una jornada nublada. Para la noche se esperan lluvias aisladas, una condición que también podría repetirse durante el domingo.
El domingo será uno de los días más frescos de la semana, con una mínima de 10°C y una máxima de apenas 14°C. La inestabilidad se mantendría durante gran parte de la jornada, aunque sin fenómenos meteorológicos destacados.
A partir del lunes comenzarán los días grises. Las temperaturas descenderán aún más, con una mínima de 7°C y una máxima de 12°C. El martes continuará una situación similar, con registros que irán de 8°C a 15°C y cielos nubosos.
El miércoles aparecería una mejora. Si bien las temperaturas seguirán siendo bajas, con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, se espera una mayor presencia del sol luego de varios días dominados por las nubes.
El viernes podría llegar con Zonda y aumento de temperatura
El jueves volvería a imponerse el cielo nublado. La temperatura se mantendría dentro de los valores mencionados para la semana, con una mínima de 9°C y una máxima de 11°C, consolidando una tendencia de días fríos y con poca diferencia entre la mañana y la tarde.
Sin embargo, el panorama cambiaría el viernes. El pronóstico del tiempo, lanticipa una mínima de 9°C y una máxima que podría alcanzar los 25°C, un salto de temperatura poco habitual en comparación con los días previos.
Junto con ese aumento de temperatura aparecen previstas ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Aunque todavía falta una semana y las condiciones pueden modificarse, esos indicadores suelen ser compatibles con la llegada de viento Zonda. Por esa razón, será necesario seguir la evolución de los próximos pronósticos para confirmar si efectivamente se concreta ese fenómeno en Mendoza.