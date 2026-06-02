Luis Brandoni fue uno de los actores argentinos más reconocidos en el mundo entero. Aunque partió el 20 de abril de 2026, dejó su última producción en el catálogo de series y películas de Netflix: se trata de Parque Lezama, co-protagonizada por Eduardo Blanco y dirigida por Juan José Campanella.
La joya que Luis Brandoni dejó en Netflix: es la última película de su vida, dura 2 horas y es un éxito mundial
El legado de Luis Brandoni en Netflix: Parque Lezama, la película que conquista al mundo con su emotiva historia.
El 7 de marzo de 2026, la plataforma de Netflix se convirtió en un gran éxito mundial tras la llegada de Parque Lezama a su catálogo, una adaptación de la obra teatral de Herb Gardner. Afortunadamente, la crítica repartió elogios para esta película.
"Funciona gracias a la química entre Luis Brandoni y Eduardo Blanco, que previamente interpretaron la obra juntos en el teatro en Argentina y claramente conocen a estos personajes a la perfección", declaró Jose Solís de Common Sense Media.
"'Parque Lezama' utiliza y aprovecha el valor de la palabra por sobre las imágenes.No vamos a descubrir a estas alturas el talento del director a la hora de decidir encuadres y establecer esa conexión tan particular que logra con su platea", sentenció Pablo O. Scholz de Diario Clarín.
Netflix: de qué trata la película Parque Lezama
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Parque Lezama versa: "Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón".
Parque Lezama es una comedia que cuenta la improbable amistad de un histórico militante del partido Comunista y un eterno cultor del “no te metás”. Entre sus charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción en el banco de una plaza, y los conflictos con personajes del parque y sus propias familias, Antonio Cardoso (Eduardo Blanco) y León Schwartz (Luis Brandoni) van viviendo en carne propia la lucha sin fin entre el cambio y el mundo.
Netflix: tráiler de la película Parque Lezama
Reparto de Parque Lezama, la película de Luis Brandoni
- Luis Brandoni como León Schwartz
- Eduardo Blanco como Antonio Cardozo
- Verónica Pelaccini
- Agustín Aristarán
- Manuela Menéndez
- Alan Fernández
- Matías Alarcón
Dónde ver la película Parque Lezama, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Parque Lezama se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Parque Lezama se puede ver en Netflix.
- España: la película Parque Lezama se puede ver en Netflix.