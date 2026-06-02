La joya que Luis Brandoni dejó en Netflix: es la última película de su vida, dura 2 horas y es un éxito mundial

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"'Parque Lezama' utiliza y aprovecha el valor de la palabra por sobre las imágenes.No vamos a descubrir a estas alturas el talento del director a la hora de decidir encuadres y establecer esa conexión tan particular que logra con su platea", sentenció Pablo O. Scholz de Diario Clarín.

Netflix: de qué trata la película Parque Lezama

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Parque Lezama versa: "Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón".

Parque Lezama es una comedia que cuenta la improbable amistad de un histórico militante del partido Comunista y un eterno cultor del “no te metás”. Entre sus charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción en el banco de una plaza, y los conflictos con personajes del parque y sus propias familias, Antonio Cardoso (Eduardo Blanco) y León Schwartz (Luis Brandoni) van viviendo en carne propia la lucha sin fin entre el cambio y el mundo.

Netflix: tráiler de la película Parque Lezama

Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Parque Lezama, la película de Luis Brandoni

Luis Brandoni como León Schwartz

Eduardo Blanco como Antonio Cardozo

Verónica Pelaccini

Agustín Aristarán

Manuela Menéndez

Alan Fernández

Matías Alarcón

Dónde ver la película Parque Lezama, según la zona geográfica