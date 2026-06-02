Bizarrap confirmó el personaje al que le dará voz en Toy Story 5: "Lugares impensados"

De esta manera, Bizarrap se incorpora al elenco de voces de la película junto a otras figuras de gran repercusión, como el comediante Migue Granados y el cantante Bad Bunny.

Toy Story 5: un nuevo personaje para una historia atravesada por las pantallas

Según explicó el productor, su personaje será un gnomo de jardín que integra una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero. Se trata de una de las incorporaciones que formarán parte de la nueva aventura creada por Disney y Pixar.

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La película abordará un tema muy presente en la vida cotidiana de las nuevas generaciones: la influencia de la tecnología en la infancia. En esta oportunidad, los tradicionales juguetes deberán enfrentar un escenario complejo cuando Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy, recibe “Lilypad”, un dispositivo similar a una tablet diseñado para el entretenimiento infantil.

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La llegada de ese nuevo elemento modificará la relación de la pequeña con sus juguetes y pondrá en marcha el conflicto central de la historia.

Además de la aventura característica de la saga, la trama propone una reflexión sobre el paso del tiempo, los cambios generacionales y el lugar que ocupan las pantallas en la vida de niños y adolescentes.

Toy Story 5 se estrena en la Argentina el 18 de junio de 2026.