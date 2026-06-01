Joan Cusack supo conquistarnos con sus trabajos en Shameless, en Escuela de Rock, en Los locos Addams 2 o incluso en éxitos de los años 80 como Sixteen Candles o Secretaria Ejecutiva.
Joan Cusack reaparece tras 11 años alejada de Hollywood y de las alfombras rojas
En Toy Story 5, la actriz Joan Cusack retoma su papel de Jessie, la vaquera de juguete que interpreta desde la segunda entrega de la franquicia.
Sin embargo, desde hace más de 10 años que no la vemos protagonizar una película o una serie, y esto es porque Cusack decidió alejarse un poco de Hollywood e irse a vivir con su familia a Chicago.
Ahora, en el marco del estreno de la película Toy Story 5, la actriz apareció en la alfombra roja, ya que es quien le da voz a la vaquera Jessie en la versión en inglés.
La premiere tuvo lugar en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, donde la actriz se presentó con una camisa blanca de botones por dentro de una falda larga negra de talle alto.
¿Cómo se ve hoy la actriz Joan Cusack?
A sus 63 años, la actriz Joan Cusack llegó a la premiere acompañada con su marido, Richard Burke (con quien se casó en 1996). Además, posó junto a sus compañeros de reparto Tom Hanks y Tim Allen, voces de Woody y Buzz respectivamente.
La última vez que Hollywood vio a Cusack fue en una alfombra roja de septiembre de 2015. Como mencionamos previamente, la actriz decidió alejarse del glamour de Hollywood para irse a vivir a Chicago, donde está con su esposo y sus hijos: hijos Dylan John, de 28 años, y Miles, de 25.
En Chicago, Cusack es la dueña de una tienda de regalos llamada Judy Maxwell Home, nombre tomado del personaje que Barbra Streisand interpreta en "¿Qué me pasa, doctor?" (1972), su película favorita.
Además, su marido Richard Burke es el CEO de Envoy, empresa que asesora a compañías estadounidenses en la gestión de visas para empleados internacionales.