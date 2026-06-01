Joan Cusack reaparece tras 11 años alejada de Hollywood y de las alfombras rojas

La premiere tuvo lugar en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, donde la actriz se presentó con una camisa blanca de botones por dentro de una falda larga negra de talle alto.

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¿Cómo se ve hoy la actriz Joan Cusack?

A sus 63 años, la actriz Joan Cusack llegó a la premiere acompañada con su marido, Richard Burke (con quien se casó en 1996). Además, posó junto a sus compañeros de reparto Tom Hanks y Tim Allen, voces de Woody y Buzz respectivamente.

La última vez que Hollywood vio a Cusack fue en una alfombra roja de septiembre de 2015. Como mencionamos previamente, la actriz decidió alejarse del glamour de Hollywood para irse a vivir a Chicago, donde está con su esposo y sus hijos: hijos Dylan John, de 28 años, y Miles, de 25.

Joan Cusack Toy Story Joan Cusack en la premiere de Toy Story 5.

En Chicago, Cusack es la dueña de una tienda de regalos llamada Judy Maxwell Home, nombre tomado del personaje que Barbra Streisand interpreta en "¿Qué me pasa, doctor?" (1972), su película favorita.

Además, su marido Richard Burke es el CEO de Envoy, empresa que asesora a compañías estadounidenses en la gestión de visas para empleados internacionales.