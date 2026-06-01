'Nuestro hermano Hillel': el lado más oscuro y real de los Red Hot Chili Peppers

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En cuanto al material visual, no puedo decir nada negativo al respecto, ya que me llamó la atención la cantidad de material de archivo de la época, ya sea fotos o vídeos. Este material no solo sirve para ilustrar los comentarios y la crónica, sino que además es ideal para poder conocer cómo era la banda en aquel entonces.

Por un lado pude conocer cómo surgieron los Red Hot, y quiénes fueron sus miembros originales, pero por otro lado debo decir que me decepcioné un poco al ver como varios de sus miembros cayeron “presos” de las drogas.

Desde afuera uno puede preguntarse: ¿por qué vuelven a consumir drogas cuando saben que les hacen mal o cuando incluso algunas personas de su círculo íntimo les piden que no lo vuelvan a hacer?.

A veces no es fácil ponerse en la piel y los zapatos del otro, pero hay un común denominador que se presenta en la mayoría de los miembros de la banda: familias no convencionales donde faltaba el amor de padres, o donde no reinaba un ambiente familiar de contención y de acompañamiento.

Además, en el documental El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel también se puede ver el caso de Anthony Kiedis, el vocalista de la banda, quien cuenta su experiencia con las adicciones, y su posterior rehabilitación. Pero volvemos a lo mismo: la recaída siempre ha estado presente a lo largo de su vida.

Sin dudas todavía sigue resonando en mi cabeza lo ocurrido con Hillel Slovak, el guitarrista original de los Red Hot que murió por una sobredosis de heroína en 1988, con apenas 26 años. ¿Qué hubiera pasado si su familia hubiera estado más presente, o si se hubiera tomado en serio la rehabilitación?, ¿Hoy seguiríamos gozando y disfrutando de su talento?.

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Me quedo sin dudas pensando y reflexionando sobre cómo la droga es moneda corriente en la mayoría de las bandas y cantantes de esa época, y que casi es como una obligación ser consumidor de esta mierda para poder ser “creativo” o para que incluso sea un paso obligatorio en la vida para que te consideren un “artista”.

¿Cuál es la sinopsis de El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel?

Los inicios de Red Hot Chili Peppers, mientras Anthony Kiedis y Flea recuerdan el legado de su mejor amigo y miembro original de la banda, Hillel Slovak.

Ficha técnica de El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel