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Más allá del 'Under the Bridge': El documental que revela las cicatrices de los Red Hot Chili Peppers

Dura una hora y media y ya se ha convertido en uno de los documentales más vistos de la plataforma Netflix

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Netflix estrenó un documental sobre los Red Hot Chili Peppers

Netflix estrenó un documental sobre los Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers es sin dudas una de las bandas más icónicas de la música a nivel global, y ahora tienen su propio documental en Netflix.

Se trata de "The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel", y ya es un verdadero éxito en la plataforma de streaming. A continuación los detalles.

¿De qué trata el documental de los Red Hot Chili Peppers?

La producción de Netflix nos sumerge en los años formativos de la banda de su ciudad natal de Los Ángeles y rinde tributo a Hillel Slovak, el guitarrista fundacional cuya huella marcó el destino del grupo.

Red Hot Chili Peppers (2)
Netflix estren&oacute; un documental sobre los Red Hot Chili Peppers y ya se posiciona entre lo m&aacute;s visto de la plataforma.&nbsp;

Netflix estrenó un documental sobre los Red Hot Chili Peppers y ya se posiciona entre lo más visto de la plataforma.

Este documental de Netflix tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y es apto para mayores de 16 años, ya que en muchos partes se habla de drogas y diversas adicciones.

Este proyecto estuvo a cargo de Asta Entertainment, Submarine Entertainment y Polygram Entertainment, y se ha estrenado en la plataforma Netflix tras un recorrido estratégico. El año pasado tuvo una exhibición secreta en el Festival de Cine de Cannes y funciones privadas exclusivas en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York.

Ben Feldman, el director del documental dijo:"Es un verdadero honor asociarnos con Netflix para llevar The Rise of the Red Hot Chili Peppers a una audiencia global. En esencia, esta es una historia profundamente identificable: sobre las amistades que forjan nuestras identidades y la fuerza perdurable de los lazos forjados en la adolescencia".

Embed - The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel | Official Trailer | Netflix

Feldman también destacó el carácter excepcional de los integrantes de la banda californiana: "Lo que es menos identificable, por supuesto, es que aquí esos amigos crearon una de las mejores bandas de rock de la historia. Estoy profundamente agradecido a la banda y a la familia de Hillel por su confianza y generosidad, y a Netflix por ayudar a llevar esta historia a la escena mundial".

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