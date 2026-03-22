Más allá del 'Under the Bridge': El documental que revela las cicatrices de los Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers (2) Netflix estrenó un documental sobre los Red Hot Chili Peppers y ya se posiciona entre lo más visto de la plataforma.

Este documental de Netflix tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y es apto para mayores de 16 años, ya que en muchos partes se habla de drogas y diversas adicciones.

Este proyecto estuvo a cargo de Asta Entertainment, Submarine Entertainment y Polygram Entertainment, y se ha estrenado en la plataforma Netflix tras un recorrido estratégico. El año pasado tuvo una exhibición secreta en el Festival de Cine de Cannes y funciones privadas exclusivas en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York.

Ben Feldman, el director del documental dijo:"Es un verdadero honor asociarnos con Netflix para llevar The Rise of the Red Hot Chili Peppers a una audiencia global. En esencia, esta es una historia profundamente identificable: sobre las amistades que forjan nuestras identidades y la fuerza perdurable de los lazos forjados en la adolescencia".

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Feldman también destacó el carácter excepcional de los integrantes de la banda californiana: "Lo que es menos identificable, por supuesto, es que aquí esos amigos crearon una de las mejores bandas de rock de la historia. Estoy profundamente agradecido a la banda y a la familia de Hillel por su confianza y generosidad, y a Netflix por ayudar a llevar esta historia a la escena mundial".