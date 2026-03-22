Red Hot Chili Peppers es sin dudas una de las bandas más icónicas de la música a nivel global, y ahora tienen su propio documental en Netflix.
Más allá del 'Under the Bridge': El documental que revela las cicatrices de los Red Hot Chili Peppers
Dura una hora y media y ya se ha convertido en uno de los documentales más vistos de la plataforma Netflix
Se trata de "The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel", y ya es un verdadero éxito en la plataforma de streaming. A continuación los detalles.
¿De qué trata el documental de los Red Hot Chili Peppers?
La producción de Netflix nos sumerge en los años formativos de la banda de su ciudad natal de Los Ángeles y rinde tributo a Hillel Slovak, el guitarrista fundacional cuya huella marcó el destino del grupo.
Este documental de Netflix tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y es apto para mayores de 16 años, ya que en muchos partes se habla de drogas y diversas adicciones.
Este proyecto estuvo a cargo de Asta Entertainment, Submarine Entertainment y Polygram Entertainment, y se ha estrenado en la plataforma Netflix tras un recorrido estratégico. El año pasado tuvo una exhibición secreta en el Festival de Cine de Cannes y funciones privadas exclusivas en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York.
Ben Feldman, el director del documental dijo:"Es un verdadero honor asociarnos con Netflix para llevar The Rise of the Red Hot Chili Peppers a una audiencia global. En esencia, esta es una historia profundamente identificable: sobre las amistades que forjan nuestras identidades y la fuerza perdurable de los lazos forjados en la adolescencia".
Feldman también destacó el carácter excepcional de los integrantes de la banda californiana: "Lo que es menos identificable, por supuesto, es que aquí esos amigos crearon una de las mejores bandas de rock de la historia. Estoy profundamente agradecido a la banda y a la familia de Hillel por su confianza y generosidad, y a Netflix por ayudar a llevar esta historia a la escena mundial".