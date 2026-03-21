Netflix dispone de un catálogo de series y películas sumamente destacado. Entre todas las ofertas, una serie se distingue sobre las demás, dandole a los sucriptores motivos como tener 5 capítulos o ser subida de tono para darle play: Halston.
Arrasa en Netflix con 5 capítulos: corta y muy subida de tono
La serie causó revuelo en Netflix desde el primer minuto, siendo disruptiva y muy subida de tono, todo en pocos capítulos
No estamos ante una serie más en el gigante del streaming, ya que esta producción se posiciona como una de las apuestas más picantes y polémicas del catálogo de series y películas de los últimos 5 años. La oferta causó muchas opiniones divididas entre los suscriptores de Netflix y la crítica especializada.
Por sobre todas las cosas, hay que saber que la serie no es apta para menores de edad, y es que escenas subidas de tono y el uso de lenguaje inapropiado, hizo que Netflix la catalogara de esta manera. Otro punto muy destacado, es que la oferta está basada en hechos reales, los cuales tuvieron repercusión a nivel mundial.
Este drama es completamente atrapante, y cumple con la particularidad de ser sumamente cortos, ya que apenas tiene 5 en total, ideal para ver en un fin de semana. El éxito de la serie no fue instantaneo, sino que con el paso del tiempo se fue posicionando como un relato polémico y elegido por ello dentro de Netflix.
La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio en el 2021, y desde entonces logró convertirse en una de las ofertas más subidas de tono de toda la plataforma de streaming.
De qué se trata Halston, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de 5 capítulos y una historia subida de tono basada en hechos reales, Halston centra su historia en: "Su nombre construyó un imperio. Su estilo definió una era. El diseñador de moda estadounidense Halston alcanza la fama antes de empezar a perder el control de su vida".
La serie es ideal para los amantes de las ofertas cortas, algo muy caracteristicos de las opciones que llegaron a Netflix en esa época.
Reparto de Halston, la serie de Netflix
- Ewan McGregor como Halston
- Bill Pullman como David Mahoney
- Rebecca Dayan como Elsa Peretti
- David Pittu como Joe Eula
- Krysta Rodriguez como Liza Minnelli
Dónde ver la serie Halston, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Halston se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Halston se puede ver en Netflix.
- España: Halston se puede ver en Netflix.