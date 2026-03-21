Arrasa en Netflix con 5 capítulos: corta y muy subida de tono

Este drama es completamente atrapante, y cumple con la particularidad de ser sumamente cortos, ya que apenas tiene 5 en total, ideal para ver en un fin de semana. El éxito de la serie no fue instantaneo, sino que con el paso del tiempo se fue posicionando como un relato polémico y elegido por ello dentro de Netflix.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio en el 2021, y desde entonces logró convertirse en una de las ofertas más subidas de tono de toda la plataforma de streaming.

Embed - HALSTON Trailer SUBTITULADO [HD] (Serie de Netflix) Ewan McGregor

De qué se trata Halston, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de 5 capítulos y una historia subida de tono basada en hechos reales, Halston centra su historia en: "Su nombre construyó un imperio. Su estilo definió una era. El diseñador de moda estadounidense Halston alcanza la fama antes de empezar a perder el control de su vida".

La serie es ideal para los amantes de las ofertas cortas, algo muy caracteristicos de las opciones que llegaron a Netflix en esa época.

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Reparto de Halston, la serie de Netflix

Ewan McGregor como Halston

Bill Pullman como David Mahoney

Rebecca Dayan como Elsa Peretti

David Pittu como Joe Eula

Krysta Rodriguez como Liza Minnelli

Dónde ver la serie Halston, según la zona geográfica