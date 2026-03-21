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Arrasa en Netflix con 5 capítulos: corta y muy subida de tono

La serie causó revuelo en Netflix desde el primer minuto, siendo disruptiva y muy subida de tono, todo en pocos capítulos

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Arrasa en Netflix con 5 capítulos: corta y muy subida de tono

Arrasa en Netflix con 5 capítulos: corta y muy subida de tono

Netflix dispone de un catálogo de series y películas sumamente destacado. Entre todas las ofertas, una serie se distingue sobre las demás, dandole a los sucriptores motivos como tener 5 capítulos o ser subida de tono para darle play: Halston.

No estamos ante una serie más en el gigante del streaming, ya que esta producción se posiciona como una de las apuestas más picantes y polémicas del catálogo de series y películas de los últimos 5 años. La oferta causó muchas opiniones divididas entre los suscriptores de Netflix y la crítica especializada.

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Por sobre todas las cosas, hay que saber que la serie no es apta para menores de edad, y es que escenas subidas de tono y el uso de lenguaje inapropiado, hizo que Netflix la catalogara de esta manera. Otro punto muy destacado, es que la oferta está basada en hechos reales, los cuales tuvieron repercusión a nivel mundial.

Este drama es completamente atrapante, y cumple con la particularidad de ser sumamente cortos, ya que apenas tiene 5 en total, ideal para ver en un fin de semana. El éxito de la serie no fue instantaneo, sino que con el paso del tiempo se fue posicionando como un relato polémico y elegido por ello dentro de Netflix.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio en el 2021, y desde entonces logró convertirse en una de las ofertas más subidas de tono de toda la plataforma de streaming.

Embed - HALSTON Trailer SUBTITULADO [HD] (Serie de Netflix) Ewan McGregor

De qué se trata Halston, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de 5 capítulos y una historia subida de tono basada en hechos reales, Halston centra su historia en: "Su nombre construyó un imperio. Su estilo definió una era. El diseñador de moda estadounidense Halston alcanza la fama antes de empezar a perder el control de su vida".

La serie es ideal para los amantes de las ofertas cortas, algo muy caracteristicos de las opciones que llegaron a Netflix en esa época.

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Reparto de Halston, la serie de Netflix

  • Ewan McGregor como Halston
  • Bill Pullman como David Mahoney
  • Rebecca Dayan como Elsa Peretti
  • David Pittu como Joe Eula
  • Krysta Rodriguez como Liza Minnelli

Dónde ver la serie Halston, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Halston se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Halston se puede ver en Netflix.
  • España: Halston se puede ver en Netflix.

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