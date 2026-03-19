Netflix: el tensionante drama revelador que impacta con una realidad perturbadora y es de lo más visto

el hombre en el castillo serie

"La serie muda su siniestra piel y ofrece grandes giros. Encuentra nuevas maneras de impactar y entristecer", revela Matt Fowler de IGN. Por su parte, Dave Trumbore de Collider destaca que "en el mejor de los casos, es una historia admonitoria y reveladora que nos insta a no repetir los pecados del pasado".

Netflix: de qué trata la serie El hombre en el castillo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El hombre en el castillo versa: "En un mundo donde la Alemania nazi y el Imperio japonés ganaron la II Guerra Mundial y controlan EE.UU., una mujer se motiva con una película que muestra otra realidad".

serue el hombre del castillo

Esta adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.

Netflix: tráiler de la serie El hombre en el castillo

Embed - The Man in the High Castle - Trailer Oficial Español | Amazon Prime Video España

Reparto de El hombre en el castillo, serie de Netflix

Alexa Davalos

Rufus Sewell

Rupert Evans

Luke Kleintank

DJ Qualls

Joel de la Fuente

Cary- Hiroyuki Tagawa

Brennan Brown

Bella Heathcote

Chelah Horsdal

Jason O'Mara

Callum Keith Rennie

Michael Gaston

Frances Turner

Donde verla serie El hombre en el castillo, según la zona geográfica