La platafroma de series y películas de Netflix tiene una gran producción dramática dentro de su catálogo. Se trata de un thriller surrealista ambientado en la Seguda Guerra Mundial que estrenó en 2019 y cuenta con 4 temporadas de 10 capítulos cada una.
Netflix: el tensionante drama revelador que impacta con una realidad perturbadora y es de lo más visto
Es un thriller dramático que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y arrasa entre las series y películas de Netflix
Basada en la novela homónima de Philip K. Dick, la serie El hombre en el castillo fue nominada en los Critics Choice Awards, los Premios Saturn y los Satellite Awards en distintas categorías. Además, se llevó elogios por parte de la crítica especializada.
Meghan O'Keefe de Decider destaca que El hombre en el castillo "pertenece a una época pasada en la que las compañías intentaban distinguirse invirtiendo en series atrevidas".
"La serie muda su siniestra piel y ofrece grandes giros. Encuentra nuevas maneras de impactar y entristecer", revela Matt Fowler de IGN. Por su parte, Dave Trumbore de Collider destaca que "en el mejor de los casos, es una historia admonitoria y reveladora que nos insta a no repetir los pecados del pasado".
Netflix: de qué trata la serie El hombre en el castillo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El hombre en el castillo versa: "En un mundo donde la Alemania nazi y el Imperio japonés ganaron la II Guerra Mundial y controlan EE.UU., una mujer se motiva con una película que muestra otra realidad".
Esta adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.
Netflix: tráiler de la serie El hombre en el castillo
Reparto de El hombre en el castillo, serie de Netflix
- Alexa Davalos
- Rufus Sewell
- Rupert Evans
- Luke Kleintank
- DJ Qualls
- Joel de la Fuente
- Cary- Hiroyuki Tagawa
- Brennan Brown
- Bella Heathcote
- Chelah Horsdal
- Jason O'Mara
- Callum Keith Rennie
- Michael Gaston
- Frances Turner
Donde verla serie El hombre en el castillo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El hombre en el castillo se puede ver en Netflix y Prime Video.
- Estados Unidos: la serie El hombre en el castillo se puede ver en Prime Video.
- España: la serie El hombre en el castillo se puede ver en Netflix y Prime Video.