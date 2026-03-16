Netflix: la serie de 7 capítulos sobre un impactante caso real que conmocionó al mundo

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Desde la crítica también destacaron el enfoque narrativo de la serie. La periodista Carly Lane, del medio Collider, señaló: “A diferencia de otras versiones de la historia que podrían recurrir a la teatralidad en aras del sensacionalismo de la historia real, Love and Death no quiere dejar a su público cómodamente instalado en su conclusión”.

Netflix: de qué trata la serie Amor y muerte

La serie Amor y muerte, protagonizada por Elizabeth Olsen, está basada en la historia real del brutal asesinato con hacha de Betty Gore por parte de la ama de casa Candy Montgomery ocurrido en Texas en 1982.

Candy es una ama de casa que insatisfecha con su vida suburbana aparentemente perfecta y comienza una aventura con Allan, su vecino casado.

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Todo aparenta funcionar bien en la comunidad, ambas parejas asisten a la iglesia y conviven en armonía, pero la elección de Candy de llenar un vacío lleva a consecuencias inesperadas

La trama de Amor y muerte sigue la complicada dinámica del amor, el matrimonio y la infidelidad en un pequeño pueblo de Texas.

Netflix: tráiler de la serie Amor y muerte

Embed - AMOR Y MUERTE Tráiler Español Latino Subtitulado (2023) Elizabeth Olsen

Reparto de Amor y muerte, la serie de Netflix

Elizabeth Olsen como Candy Montgomery

Jesse Plemons como Allan Gore

Lily Rabe como Betty Gore

Patrick Fugit como Pat Montgomery

Krysten Ritter como Sherry Cleckler

Tom Pelphrey como Don Crowder

Elizabeth Marvel como Jackie Ponder

Dónde ver la serie Amor y muerte, según la zona geográfica