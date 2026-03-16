La miniserie Amor y muerte es una de las propuestas de drama criminal basadas en hechos reales que hoy se pueden encontrar dentro del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan series y películas intensas y atrapantes.
Netflix: la serie de 7 capítulos sobre un impactante caso real que conmocionó al mundo
Esta miniserie de Elizabeth Olsen estpa en Netflix y tiene una historia real impactante que atrapa a los fans de las series y películas criminales
Estrenada en 2023, la serie Amor y muerte cuenta con solo 7 capítulos y relata un oscuro caso ocurrido en Texas durante los años 80 que conmocionó a toda una comunidad. La historia está protagonizada por Elizabeth Olsen, reconocida mundialmente por interpretar a Scarlet Witch en el Marvel Cinematic Universe.
Su actuación fue ampliamente elogiada y le valió una nominación a Mejor actriz en miniserie o película para televisión en los Globos de Oro. Aspi, esta serie es una de las mejores del género criminal reciente.
Desde la crítica también destacaron el enfoque narrativo de la serie. La periodista Carly Lane, del medio Collider, señaló: “A diferencia de otras versiones de la historia que podrían recurrir a la teatralidad en aras del sensacionalismo de la historia real, Love and Death no quiere dejar a su público cómodamente instalado en su conclusión”.
Netflix: de qué trata la serie Amor y muerte
La serie Amor y muerte, protagonizada por Elizabeth Olsen, está basada en la historia real del brutal asesinato con hacha de Betty Gore por parte de la ama de casa Candy Montgomery ocurrido en Texas en 1982.
Candy es una ama de casa que insatisfecha con su vida suburbana aparentemente perfecta y comienza una aventura con Allan, su vecino casado.
Todo aparenta funcionar bien en la comunidad, ambas parejas asisten a la iglesia y conviven en armonía, pero la elección de Candy de llenar un vacío lleva a consecuencias inesperadas
La trama de Amor y muerte sigue la complicada dinámica del amor, el matrimonio y la infidelidad en un pequeño pueblo de Texas.
Netflix: tráiler de la serie Amor y muerte
Reparto de Amor y muerte, la serie de Netflix
- Elizabeth Olsen como Candy Montgomery
- Jesse Plemons como Allan Gore
- Lily Rabe como Betty Gore
- Patrick Fugit como Pat Montgomery
- Krysten Ritter como Sherry Cleckler
- Tom Pelphrey como Don Crowder
- Elizabeth Marvel como Jackie Ponder
Dónde ver la serie Amor y muerte, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor y muerte se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la serie Amor y muerte se puede ver en Netflix, HBO Max y Disney Plus.
- España: la serie Amor y muerte se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.