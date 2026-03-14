Netflix estrenó una película cargada de tensión y deseo que traspasa los límites durante 2 horas

La película de Netflix, llamada originalmente Flat Girls, está dirigida por Jirassaya Wongsutin y tiene una duración de 2 horas y 9 minutos. La trama se centra en la relación entre dos amigas que crecieron juntas en un complejo de viviendas y que, con el paso del tiempo, empiezan a enfrentarse a cambios personales, decisiones difíciles y tensiones que terminan marcando su vínculo.

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Con un tono íntimo y emocional, la película se apoya en el desarrollo de sus personajes y en los conflictos que aparecen cuando la amistad, los sueños y la realidad empiezan a ir por caminos distintos. La brecha entre nosotras se suma a la lista de series y películas que llegan a Netflix y conquistan al público con historias humanas y cercanas.