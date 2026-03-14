El catálogo de Netflix sigue sumando producciones internacionales y una de las que se incorporó recientemente es La brecha entre nosotras, un drama tailandés que se estrenó en la plataforma el 12 de marzo de 2026. Este drama ya empezó a despertar interés entre quienes suelen buscar nuevas series y películas dentro del streaming.
Netflix estrenó una película cargada de tensión y deseo que traspasa los límites durante 2 horas
Netflix estrenó un drama tailandés que se posiciona entre las series y películas más destacadas del catálogo en 2026
La película de Netflix, llamada originalmente Flat Girls, está dirigida por Jirassaya Wongsutin y tiene una duración de 2 horas y 9 minutos. La trama se centra en la relación entre dos amigas que crecieron juntas en un complejo de viviendas y que, con el paso del tiempo, empiezan a enfrentarse a cambios personales, decisiones difíciles y tensiones que terminan marcando su vínculo.
Con un tono íntimo y emocional, la película se apoya en el desarrollo de sus personajes y en los conflictos que aparecen cuando la amistad, los sueños y la realidad empiezan a ir por caminos distintos. La brecha entre nosotras se suma a la lista de series y películas que llegan a Netflix y conquistan al público con historias humanas y cercanas.
Película en Netflix: de qué trata La brecha entre nosotras
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La brecha entre nosotras versa: "Mientras la vida adulta está a la vuelta de la esquina, dos adolescentes deben lidiar con el amor y la amistad cuando una de ellas se va del lugar donde ambas crecieron".
Para Ann, los apartamentos son una jaula. Para Jane, su gupia en la vida. Aun así, su amistad es inquebrantable..., hasta que una cara nueva hace evidentes sus diferencias.
Netflix: tráiler de la película La brecha entre nosotras
Reparto de la película La brecha entre nosotras
- Kirana Pipityakorn
- Fatima Dechawaleekul
- Pakorn Chatborirak
- Wachirakon Raksasuwan
- Namfon Pakdee
- Kornpassorn Rattanameathanont
- Neennara Boonnithipaisit
- Alina Marie Chang
- Pananyakorn Limvilairattana
Dónde ver la película La brecha entre nosotras, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La brecha entre nosotras se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La brecha entre nosotras se puede ver en Netflix.
- España: la película La brecha entre nosotras se puede ver en Netflix.