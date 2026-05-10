Netflix: la serie coreana subida de tono, de 16 capítulos y que es ideal para maratonear

Las series y películas coreanas lideran el ranking de Netflix por sus tramas altamente dramáticas, subidas de tono y con un tinte romántico. Una de ellas es Bajo la lluvia (Something in the Rain), una miniserie de 2018 que no puedes dejar pasar.
Bajo la lluvia es un drama coreano dirigido por Ahn Pan-seok que cuenta con apenas 16 capítulos y estará disponible en Netflix durante todo el mes de mayo.
La trama de esta oferta de Netflix explora la relación amorosa entre una supervisora de cafetería y el hermano menor de su mejor amiga.
Netflix: de qué trata la serie Bajo la lluvia
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bajo la lluvia versa: "Una mujer que acaba de terminar con su pareja se reúne con el hermano menor de su mejor amiga, quien está de vuelta en la ciudad, y comienza a verlo con otros ojos".
La serie explora la relación de dos personas a medida que pasan de ser "solo conocidos" a "una pareja genuina": Yoon Jin Ah, una supervisora de cafetería de unos 30 años, y Seo Joon Hee, un diseñador de una empresa de videojuegos que acaba de regresar de trabajar en el extranjero.
Netflix: tráiler de la película Bajo la lluvia
Reparto de Bajo la lluvia, serie de Netflix
- Son Ye-jin (Yoon Jin Ah)
- Jung Hae-in (Seo Joon Hee)
- Jang So-yeon
- Jung Eugene
- Park Hyuk-kwon
- Gil Hae-yeon
Dónde ver la serie Bajo la lluvia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bajo la lluvia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bajo la lluvia se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bajo la lluvia se puede ver en Netflix.
La serie estará disponible en Netflix para Latinoamérica hasta el 31 de mayo de 2026.