Netflix: la serie coreana subida de tono, de 16 capítulos y que es ideal para maratonear

bajo la lluvia

Netflix: de qué trata la serie Bajo la lluvia

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bajo la lluvia versa: "Una mujer que acaba de terminar con su pareja se reúne con el hermano menor de su mejor amiga, quien está de vuelta en la ciudad, y comienza a verlo con otros ojos".

La serie explora la relación de dos personas a medida que pasan de ser "solo conocidos" a "una pareja genuina": Yoon Jin Ah, una supervisora de cafetería de unos 30 años, y Seo Joon Hee, un diseñador de una empresa de videojuegos que acaba de regresar de trabajar en el extranjero.

Netflix: tráiler de la película Bajo la lluvia

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Reparto de Bajo la lluvia, serie de Netflix

Son Ye-jin (Yoon Jin Ah)

Jung Hae-in (Seo Joon Hee)

Jang So-yeon

Jung Eugene

Park Hyuk-kwon

Gil Hae-yeon

bajo la lluvia (1)

Dónde ver la serie Bajo la lluvia, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Bajo la lluvia se puede ver en Netflix .

Bajo la lluvia se puede ver en . Estados Unidos: la serie Bajo la lluvia se puede ver en Netflix .

Bajo la lluvia se puede ver en . España: la serie Bajo la lluvia se puede ver en Netflix.

La serie estará disponible en Netflix para Latinoamérica hasta el 31 de mayo de 2026.