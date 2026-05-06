Desde esta semana hasta finales de mayo, los suscriptores de Netflix estarán espectantes por la llegada de nuevas series y películas que promete revolucionar la plataforma de streaming a nivel mundial. Uno de ellos pertenece al universo de La casa de papel.
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Los 5 estrenos imperdibles de mayo en Netflix: los más esperados a nivel mundial van a dominar el streaming
Regresan personajes icónicos, se renuevan temporadas y hay nuevas series y películas imperdibles. Los 5 estrenos más esperados de Netflix en mayo
Este mes de mayo en Netflix se destaca por la diversidad de géneros. Retornan personajes icónicos del universo de La casa de papel, animaciones de alto niel y thrillers psicológicos intensos. La oferta es amplia y se presta para maratonear, pero hay 5 ofertas que no te puedes perder.
Netflix: los 5 estrenos más esperados de mayo
- El caso Hartung (temporada 2): el 7 de mayo llega a Netflix la segunda temporada de esta serie danesa de drama y crímenes. Bajo el nombre de "El caso Holst", la trama se desarrolla tras la denuncia de desaparición de una mujer de 41 años, cuando la policía investiga sus rastros digitales y se da cuenta de que hace meses era víctima de acoso.
- Gracias, ¿el siguiente? (temporada 3): el 8 de mayo continua la historia de Leyla, quien tras una ruptura devastadora, examina su pasado y encuentra conexión cuando menos la esperaba. Esta vez, vivirá la vida y el amor bajo sus propias reglas.
- Criaturas luminosas: la gran apuesta cinematográfica llega el 8 de mayo con Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures), un drama que ya genera comentarios por su potente carga emocional. La sinopsis versa: "Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo".
- Berlín y la dama de armiño: uno de los lanzamientos que genera mayor expectativa es Berlín y la dama del armiño, que aterriza el 15 de mayo. Se trata del regreso de Pedro Alonso a su emblemático papel, expandiendo aún más el universo de robos y romance que cautivó al mundo. Esta vez, reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo Da Vinci.
- Las damas primero: hacia finales de mes, el 22 de mayo, se estrena Las damas primero, una producción que busca conquistar a la audiencia local e internacional. La película trata de un arrogante y carismático seductor que disfruta de una vida de lujo, poder y amoríos casuales, pero todo cambia cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres.
Los estrenos más relevantes de mayo en Netflix
- Mi querida señorita. Estreno: 1 de mayo
- Intercambiados. Estreno: 1 de mayo
- Shut Up Evan. Estreno: 1 de mayo
- Lord of the Flies. Estreno: 4 de mayo
- Dr. Seuss’s Horton! (temporada 2). Estreno: 4 de mayo
- Cuentra atrás: Rousey vs. Carano. Estreno: 6 de mayo
- Los peores ex del mundo. Estreno: 6 de mayo
- El caso Hartung. Estreno: 7 de mayo
- Sangre asesina. Estreno: 7 de mayo
- Legends. Estreno: 7 de mayo
- The Roast of Kevin Hart. Estreno: 10 de mayo
- Jeopardy! Cultura Pop. Estreno: 11 de mayo
- Devil May Cry (temporada 2). Estreno: 12 de mayo
- Marty, Life Is Short (documental). Estreno: 12 de mayo
- The Bus: A French Football Mutiny. Estreno: 13 de mayo
- Roosters (temporada 2). Estreno: 13 de mayo
- Nemesis. Estreno: 14 de mayo
- La casa de papel: Berlín y la dama del armiño. Estreno: 15 de mayo
- The Crash. Estreno: 15 de mayo
- Ronda Rousey vs. Gina Carano. Emisión en vivo: 16 de mayo
- Black Phone 2. Disponible: 16 de mayo
- Abraham Lincoln (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- FDR (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Grant (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Law and Order (temporadas 23-24). Estreno: 18 de mayo
- Theodore Roosevelt (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Washington (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- The Boroughs. Estreno: 21 de mayo
- Ladies First. Estreno: 22 de mayo
- A Good Girl’s Guide to Murder (temporada 2). Estreno: 27 de mayo
- The Four Seasons (temporada 2). Estreno: 28 de mayo
- AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy. Estreno: 31 de mayo