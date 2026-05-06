La película que todos dicen haber visto y que en realidad no existe

Según la leyenda, la película Shazaam se estrenó en 1994, pero los estudios no tienen registro de ella. No se encuentra en ningún lado y hasta Sinbad ha dicho que nunca fue parte de una película con ese nombre.

Pero si la película no existió, entonces ¿por qué tantas personas la recuerdan y dicen haberla visto? esto también tiene una explicación.

shazaam-1996

El famoso Efecto Mandela

Todo indica que esta supuesta película es parte del Efecto Mandela y la culpa la tiene internet. Durante años se ha mostrado la famosa tapa del supuesto VHS de Shazaam, pero muchos parecen confundirla con Kazaam, que supo protagonizar Shaquille O'Neal en 1996 y en donde la historia es, casualmente, muy parecida. A ello se le suman los aportes de una película de Sinbad llamada First Kid estrenada también en 1996 y al hecho de que el actor se mostró vestido igual que un genio en muchas ocasiones.

El hecho de que miles de personas afirmen haber visto la película es uno de los más famosos ejemplos del Efecto Mandela. Esto ocurre cuando una gran cantidad de hombres y mujeres recuerdan algo que nunca ocurrió realmente. Lo cierto es que Sinbad nunca filmó Shazaam y la película nunca se produjo. Al menos con esta historia, ya que en 2019 DC y Warner estrenaron ¡Shazam!, que nada tiene que ver con la película del genio que nunca existió.