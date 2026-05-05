El lunes 4 de mayo se llevó a cabo una nueva edición de la MET Gala, y uno de los looks más destacados y que dio mucho para hablar es el de la cantante Sabrina Carpenter, quien le rindió homenaje con su look a la película "Sabrina".
De qué trata y dónde ver 'Sabrina', la película que homenajeó Sabrina Carpenter en la MET Gala
La exitosa cantante Sabrina Carpenter sorprendió con su look en la MET Gala y aprovechó para rendirle homenaje a un clásico de Hollywood
Este año la consigan de la MET Gala era "La moda es arte", y se buscaba con ello "explorar la relación entre la ropa y el cuerpo que hay debajo". El look de la intérprete de "House Tour" fue realizado por Dior y cuenta con carretes de diapositivas o celuloides de la película protagonizada por Audrey Hepburn.
Sin embargo, a lo largo de las escaleras del MET, la cantante Sabrina Carpenter aprovechó para reafirmar cuál su película favorita, que no es ni de Billy Wilder ni pertenece al Hollywood clásico. Se trata de "Shrek 2".
¿De qué trata la película "Sabrina" y dónde puede verse?
"Sabrina es la hija del chofer de la familia adinerada Larrabee y, gracias a su padre, se va a París. Al regresar a Estados Unidos, es toda una mujer atractiva y sofisticada que deslumbra a David, pero su hermano mayor Linus interfiere", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1954.
En la actualidad, la película "Sabrina" está para alquilar en la plataforma de streaming Apple, pero se puede ver de manera gratuita en Stremio.
Esta película fue dirigida por Billy Wilder, y contó con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden como actores principales. Es importante destacar que esta producción fue candidata a seis premios Oscar, entre ellos al mejor director, a la mejor actriz principal (Hepburn) y al mejor guion adaptado, pero finalmente solo ganaría el de mejor vestuario en blanco y negro.
Esta producción contó con una remake que se estrenó en 1995 y que fue dirigida por Sydney Pollack, con Julia Ormond como Sabrina, Greg Kinnear como David y Harrison Ford como Linus.