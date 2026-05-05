De qué trata y dónde ver 'Sabrina', la película que homenajeó Sabrina Carpenter en la MET Gala

Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter lució un vestido de Dior inspirado en la película "Sabrina".

¿De qué trata la película "Sabrina" y dónde puede verse?

"Sabrina es la hija del chofer de la familia adinerada Larrabee y, gracias a su padre, se va a París. Al regresar a Estados Unidos, es toda una mujer atractiva y sofisticada que deslumbra a David, pero su hermano mayor Linus interfiere", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1954.

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En la actualidad, la película "Sabrina" está para alquilar en la plataforma de streaming Apple, pero se puede ver de manera gratuita en Stremio.

Esta película fue dirigida por Billy Wilder, y contó con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden como actores principales. Es importante destacar que esta producción fue candidata a seis premios Oscar, entre ellos al mejor director, a la mejor actriz principal (Hepburn) y al mejor guion adaptado, pero finalmente solo ganaría el de mejor vestuario en blanco y negro.

Esta producción contó con una remake que se estrenó en 1995 y que fue dirigida por Sydney Pollack, con Julia Ormond como Sabrina, Greg Kinnear como David y Harrison Ford como Linus.