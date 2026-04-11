Sabrina Carpenter la rompió en la primera noche de Coachella 2026

Entre las apariciones sorpresa, se destacaron Will Ferrell como electricista y la voz de Samuel L. Jackson como guía espiritual. Además, durante un intermedio, Susan Sarandon interpretó una versión mayor de la cantante de "Espresso", mientras que su antiguo compañero de reparto en la serie "Girl Meets World", Corey Fogelmanis, interpretó a un camarero en un autocine.

Coachella Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter actuaó el viernes por la noche en el festival Coachella en Indio. Imagen: Los Angeles Time.

A lo largo de la presentación, que duró alrededor de 90 minutos, interpretó 20 canciones, principalmente de sus últimos álbumes de estudio, "Man's Best Friend" y "Short 'n Sweet".

El final del show fue épico e interpretó "Tears". La cantante se subió a un auto antiguo que elevó su asiento mientras comenzó a caer una lluvia. El público, completamente entregado, vivió un momento cargado de emoción, gritos y disfrutó una puesta en escena única.

Coachella 2026 El final del show de Sabrina Carpenter fue épico.

El primer Coachella de Sabrina Carpenter

La cantante ya actuó en Coachella en 2024, justo unos meses antes de lanzar su disco "Short n' Sweet", y, mientras estaba en el escenario, lanzó una promesa que cumplió este 2026. Sabrina prometió que volvería al festival bajo una condición.

"Coachella, nos vemos aquí cuando sea cabeza de cartel", dijo mientras cantaba Nonsense y le cambiaba la letra. Dos años más tarde, la cantante encabezó el line-up del festival. Carpenter fue la protagonista del viernes 10, Justin Bieber encabeza este sábado, mientras que Karol G lidera el line-up del domingo 12.