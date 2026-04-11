Sabrina Carpenter sumergió a sus fans en un viaje nostálgico por Hollywood y la industria del espectáculo. La artista se presentó el viernes en el Festival Coachella 2026 como la figura principal de la primera jornada. A continuación, todos los detalles de su show.
Sabrina Carpenter la rompió en la primera noche de Coachella 2026
Sabrina Carpenter se presentó en la primera noche de Coachella con un show inspirado en Hollywood
Según informó People, la cantante comenzó el espectáculo con un video pregrabado al estilo film noir, en el que un policía, interpretado por Sam Elliot, le advierte sobre los peligros de ir a California. Cuando la cantante salió al escenario, desfiló por una pasarela repleta de estrellas evocando el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard.
Sabrinawood
La artistadio inicio a su show musical "Sabrinawood" con "House Tour", la canción que recientemente estrenó videoclip. “¡No puedo creer que sea la cabeza de cartel de Coachella!”, dijo Carpenter al principio de su actuación. “Bueno, en realidad sí que me lo creo un poco, pero es mejor decirlo así, ¿no?”.
Entre las apariciones sorpresa, se destacaron Will Ferrell como electricista y la voz de Samuel L. Jackson como guía espiritual. Además, durante un intermedio, Susan Sarandon interpretó una versión mayor de la cantante de "Espresso", mientras que su antiguo compañero de reparto en la serie "Girl Meets World", Corey Fogelmanis, interpretó a un camarero en un autocine.
A lo largo de la presentación, que duró alrededor de 90 minutos, interpretó 20 canciones, principalmente de sus últimos álbumes de estudio, "Man's Best Friend" y "Short 'n Sweet".
El final del show fue épico e interpretó "Tears". La cantante se subió a un auto antiguo que elevó su asiento mientras comenzó a caer una lluvia. El público, completamente entregado, vivió un momento cargado de emoción, gritos y disfrutó una puesta en escena única.
El primer Coachella de Sabrina Carpenter
La cantante ya actuó en Coachella en 2024, justo unos meses antes de lanzar su disco "Short n' Sweet", y, mientras estaba en el escenario, lanzó una promesa que cumplió este 2026. Sabrina prometió que volvería al festival bajo una condición.
"Coachella, nos vemos aquí cuando sea cabeza de cartel", dijo mientras cantaba Nonsense y le cambiaba la letra. Dos años más tarde, la cantante encabezó el line-up del festival. Carpenter fue la protagonista del viernes 10, Justin Bieber encabeza este sábado, mientras que Karol G lidera el line-up del domingo 12.