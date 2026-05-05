COVIAR rechazó por "improcedente" la resolución que le pone fin al PEVI y pidió anularla

Federico Sturzenegger en el INV Federico Sturzennegger, el ministro "motosierra", autor de la medida que pretende ponerle fin al PEVI y a la COVIAR Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"El objetivo ese defender la institucionalidad del sector y la vigencia de una planificación estratégica que se viene sosteniendo desde hace más de dos décadas", señalaron desde la organización que también integran los gobiernos de las provincias vitivinícolas.

COVIAR: "La resolución excede atribuciones de la autoridad"

Mientras espera que se realice la reunión de donde saldrán las definiciones prometidas, los directivos de la Corporación también cuestionaron desde el punto de vista jurídico los alcances de la resolución de Agricultura.

A su criterio, "la medida plantea una redefinición de instrumentos centrales vinculados a la operatoria de la COVIAR, particularmente en lo referido al financiamiento y alcance operativo, aspectos que no son accesorios sino estructurales dentro del régimen vigente".

Asimismo, cuestionaron duramente su carácter, porque "se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos".

Vendimia 2026 desayuno Coviar Fabián Ruggeri 3 Fabián Ruggeri, presidente de la COVIAR. Foto: gentileza COVIAR

Pero la respuesta no quedó ahí: también fundamentó su rechazo al considerar que "excede las competencias y atribuciones propias de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley".

Finalmente, en base a ese argumento pidió que "se deje sin efecto la resolución adoptada, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro de los marcos legales e institucionales correspondientes".

Posturas encontradas sobre el PEVI y la COVIAR

Conocida la decisión del gobierno, tras opiniones que avalaron el corte del financiamiento del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2030), razón de ser de la COVIAR, empezaron a sumarse otras: las que defienden la subsistencia de la Corporación, y proponen una reforma o al menos replantear objetivos y forma de sostenerla.

Luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger asegurara que con la "eliminación del impuesto" (el aporte obligatorio de los distintos eslabones de la cadena vitivinícola) "terminamos con la COVIAR luego de más de 20 años", desde algunos sectores salieron a defender la institucionalidad que representa la Corporación.

"No quiero el fin de la COVIAR, que nació con un fin estratégico noble: gestionar el PEVI 2020 y aportar una visión de largo plazo que el sector necesitaba", dijo el bodeguero Diego Stortini, de la Cámara de Agricultura, Comercio e Industria de Tunuyán y miembro de la Federación Económica (FEM), no sin señalar "pérdida de legitimidad" con el tiempo.

diego stortini El bodeguero Diego Stortini, de la Cámara de Agricultura, Comercio e Industria de Tunuyán y miembro de la Federación Económica. Foto: archivo

Y aunque calificó a los resultados del PEVI 2020 (luego actualizado al 2030 según metas de facturación y exportación) como "mediocres", y que el financiamiento obligatorio y el manejo de la recaudación afectó a la institucionalidad, pidió rediscutir un nuevo esquema que la represente. "No menos instituciones, sino mejores", concluyó.

El festejo de los Centro de Viñateros del Este

En cambio, desde el Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, que se distanció de COVIAR en 2014, celebraron la decisión. Y expresaron "satisfacción".

"Es la conclusión lógica de un proceso de degradación institucional que denunciamos hace más de una década", señalaron desde la entidad que reúne a bodegas fracionadoras y trasladistas de la región. Y lo atribuyeron a que "el organismo había extraviado su rumbo y se había convertido en una carga insostenible para el bolsillo del productor.

Y si bien coincidieron en que el PEVI fue una "iniciativa loable" al principio, "con el paso de los años la naturaleza de COVIAR se desvirtuó".

Finalmente, la cámara bodeguera también aludió al foco de las críticas: el pago de la contribución obligatorio, que la resolución de Agricultura elimina.

"Es un acto de justicia económica. Durante años, se obligó a cientos de productores/elaboradores e industriales especialmente de nuestra zona Este transferir recursos genuinos para sostener una estructura burocrática", concluyeron sobre el impacto de la medida que afecta a la COVIAR.