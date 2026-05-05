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Tras el alerta Sofía

Encontraron al nene que era intensamente buscado: detuvieron al padre y al abogado

El niño Nahuá Santos Riquelme (6) apareció con vida en Corrientes tras intensos días de búsqueda. Se lo había llevado su papá tras un tiroteo

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, apareció vivo en Corrientes. Foto: gentileza

Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, apareció vivo en Corrientes. Foto: gentileza

El niño Nahuá Santos Riquelme apareció con vida tras intensos días de búsqueda no solo en la provincia de Corrientes, si no en todo el país tras la activación del Alerta Sofía. Lo encontró la Policía Rural en plena calle alrededor de las 10.30 de este martes. Al nene se lo había llevado su papá tras un tiroteo en Corrientes.

Fuentes ligadas a la investigación aseguraron que el menor se encuentra "sano y salvo" y que su papá está detenido. También el abogado.

La desaparición de Nahuá y un Alerta Sofía que conmovió al país

Nahuá Santos Riquelme había sido visto por última vez el 3 de mayo en la localidad de Esquina. La principal hipótesis es que fue llevado por su padre, Josias Santos Regis, tras un violento episodio que incluyó disparos y amenazas de muerte.

nahuá y su padre
El padre de Nahuá, Regis Santos, fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

El padre de Nahuá, Regis Santos, fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha el protocolo de emergencia Alerta Sofía para localizar a Nahuá Santos Riquelme.

La situación se había tornado de extrema gravedad debido a los antecedentes inmediatos a la desaparición. Según la reconstrucción de los hechos, la noche del domingo se produjo un incidente violento en la calle Pujol al 1900. Allí, Santos Regis habría efectuado varios disparos contra un hombre de 47 años, identificado como Julio Javier Nieva, quien se encuentra internado bajo observación en el Hospital San Roque. Tras el ataque, el agresor huyó y se llevó al niño con él.

La madre de Nahuá, Mariana, fue quien alertó a la Policía y manifestó su profundo temor por la integridad del pequeño. Según denunció la mujer, su expareja (de nacionalidad brasileña) ya contaba con denuncias previas por violencia de género y la había amenazado de muerte.

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Loan Danilo Peña, el otro niño de Corrientes que sigue siendo buscado.

Loan Danilo Peña, el otro niño de Corrientes que sigue siendo buscado.

El Alerta Sofía es un sistema excepcional que se utiliza solo en casos de "alto riesgo inminente". Al activarse, la imagen del menor se distribuye de forma coordinada en teléfonos móviles, medios de comunicación y redes sociales de todo el país. El objetivo es que cualquier ciudadano que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato con las fuerzas de seguridad, ya que las primeras horas son determinantes para su localización.

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