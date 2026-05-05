El Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha el protocolo de emergencia Alerta Sofía para localizar a Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años desaparecido en la provincia de Corrientes. El menor fue visto por última vez el viernes 3 de mayo, cuando se retiró de su domicilio en compañía de su padre, Josias Santos Regis.
Alerta Sofía activada: sigue la desesperada búsqueda de un nene de 6 años en todo el país
Nahuá Santos Riquelme fue visto por última vez el 3 de mayo en la localidad de Esquina, Corrientes. Se sospecha que fue llevado por su padre tras un violento episodio
La situación es de extrema gravedad debido a los antecedentes inmediatos a la desaparición. Según la reconstrucción de los hechos, la noche del domingo se produjo un incidente violento en la calle Pujol al 1900.
Allí, Santos Regis habría efectuado varios disparos contra un hombre de 47 años, identificado como Julio Javier Nieva, quien se encuentra internado bajo observación en el Hospital San Roque. Tras el ataque, el agresor huyó y se habría llevado al niño con él.
Violencia de género y búsqueda de Nahuá Santos Riquelme
La madre de Nahuá, Mariana, fue quien alertó a la Policía y manifestó su profundo temor por la integridad del nene. Según denunció la mujer, su expareja —de nacionalidad brasileña— ya contaba con denuncias previas por violencia de género y la había amenazado de muerte. La principal sospecha de la familia materna es que el hombre podría haber secuestrado al menor como una represalia contra ella.
Para facilitar la identificación del niño, las autoridades difundieron sus características físicas:
- Rasgos: tez blanca, ojos claros y cabello rubio con rulos.
- Vestimenta: camiseta azul y blanca de manga larga, campera marrón inflable, pantalón largo color crema y zapatillas blancas.
Debido al perfil del progenitor y la violencia del hecho previo, la Comisaría Distrito Segunda de Esquina caratuló la causa como tentativa de homicidio y solicitó la difusión masiva del caso.
El Alerta Sofía es un sistema excepcional que se utiliza solo en casos de "alto riesgo inminente". Al activarse, la imagen de Nahuá se distribuye de forma coordinada en teléfonos móviles, medios de comunicación y redes sociales de todo el país.
El objetivo es que cualquier ciudadano que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato al 134 y con las fuerzas de seguridad al 911, ya que las primeras horas son determinantes para su localización.