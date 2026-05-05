Alerta Sofía activada: sigue la desesperada búsqueda de un nene de 6 años en todo el país

nahuá y su padre Josias Santos Regis y su hijo Nahuá Santos Riquelme.

Violencia de género y búsqueda de Nahuá Santos Riquelme

La madre de Nahuá, Mariana, fue quien alertó a la Policía y manifestó su profundo temor por la integridad del nene. Según denunció la mujer, su expareja —de nacionalidad brasileña— ya contaba con denuncias previas por violencia de género y la había amenazado de muerte. La principal sospecha de la familia materna es que el hombre podría haber secuestrado al menor como una represalia contra ella.

Para facilitar la identificación del niño, las autoridades difundieron sus características físicas:

Rasgos: tez blanca, ojos claros y cabello rubio con rulos.

Vestimenta: camiseta azul y blanca de manga larga, campera marrón inflable, pantalón largo color crema y zapatillas blancas.

loan-danilo-peña Loan Danilo Peña, desaparecido también en Corrientes, aún es buscado sin novedad alguna.

Debido al perfil del progenitor y la violencia del hecho previo, la Comisaría Distrito Segunda de Esquina caratuló la causa como tentativa de homicidio y solicitó la difusión masiva del caso.

El Alerta Sofía es un sistema excepcional que se utiliza solo en casos de "alto riesgo inminente". Al activarse, la imagen de Nahuá se distribuye de forma coordinada en teléfonos móviles, medios de comunicación y redes sociales de todo el país.

El objetivo es que cualquier ciudadano que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato al 134 y con las fuerzas de seguridad al 911, ya que las primeras horas son determinantes para su localización.