¿Narcotráfico? Todo lo que se sabe sobre el misterio de la avioneta abandonada en el norte

El lugar. En el Río Bermejo de Salta fueron encontrados por Gendarmería sobrina y tío. La Gendarmería de Salta investiga el hallazgo de la avioneta.

El misterio sobre la avioneta

El episodio se registró alrededor de las 2 de la madrugada del pasado sábado en la finca Los Leones, situada en el límite con Formosa, según un informe de El Tribuno. Se indicó que la avioneta sería de procedencia boliviana, ya que tenía impresa la bandera de ese país, pero estaba sin ocupantes en su interior. Además, se informó que los efectivos de Salta detectaron que el número de matrícula había sido parcialmente borrado, lo cual refuerza las sospechas en torno al caso.

Si bien dentro de la avioneta no se encontraron estupefacientes, se le dio intervención a las áreas de Drogas de la Policía de la Provincia, a Gendarmería Nacional Argentina y a la Justicia Federal.

Por otra parte, se indicó que un elemento clave en la investigación es la presencia de huellas de camionetas en las inmediaciones, lo que sugiere que otras personas estuvieron en el lugar y podrían haber abandonado la avioneta poco después de su aterrizaje o caída.

En tanto, se llevaron a cabo rastrillajes en la zona, pero, hasta el momento, no se logró dar con ningún tripulante, mientras que se informó que la investigación por la avioneta abandonada quedó a cargo de Gendarmería Nacional Argentina.