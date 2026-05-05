Pasó en San Juan: un niño de 4 años llegó al hospital con intoxicación por cocaína

El padre del niño fue aprehendido el lunes por la mañana en su domicilio durante un allanamiento y quedará bajo custodia hasta la audiencia que se llevará a cabo el miércoles.

Un niño en San Juan llegó al hospital con intoxicación por cocaína

El viernes 1 de abril, el niño se encontraba jugando por la tarde a la pelota en el barrio de Licciardi, de la localidad de San Juan, cuando de forma repentina perdió el conocimiento.

El padre del niño lo trasladó inmediatamente a un centro de salud de Rawson, donde fue derivado al hospital de Pocito.

Policía San Juan El parte médico especificó que el menor tenía cocaína en el organismo.

De acuerdo con los estudios realizados en el hospital, el niño tenía cocaína en su organismo. Frente a estas situaciones se activan los protocolos y la intervención judicial.

Al momento de llegar al hospital, los testigos mencionaron que el padre del niño se encontraba muy alterado. Los investigadores aún no logran descifrar o responder cómo es que el niño accedió a la sustancia.

El imputado posee antecedentes delictivos, aunque no se confirmó si presenta un consumo problemático de sustancias.

Cómo se encuentra el niño que llegó al hospital por intoxicación por cocaína

Actualmente, el niño de San Juan se encuentra en buenas condiciones y fuera de peligro, de acuerdo a su último parte médico.

San Juan La madre del niño realizó la denuncia correspondiente.

Intervinieron los organismos competentes en la causa y el niño quedó bajo cuidado de su madre, quien realizó la denuncia correspondiente contra el padre, mencionando que el niño presentaba lesiones visibles en la cabeza.

El Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género busca determinar si el contacto del menor con la cocaína y los golpes que presenta en la cabeza responden al mismo contexto y accidente.