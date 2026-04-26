Elecciones del Consejo de Residentes Españoles: todo lo que hay que saber para votar el 5 de mayo

ramon-blecua-consul-españa (1).jpg Ramón Blecau Casas, cónsul general de España en Mendoza. Foto: archivo

¿Quiénes están habilitados para votar?

Para participar de los comicios, los ciudadanos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano español mayor de edad.

Haber nacido en España o en el extranjero.

Estar inscripto en el registro del consulado con fecha anterior al 31 de diciembre de 2025.

Documentación: es obligatorio presentar el DNI argentino o el pasaporte español.

Dónde y cuándo votar

Las mesas estarán habilitadas el martes 5 de mayo de 10 a 17. Para facilitar la participación en Mendoza, se han dispuesto los siguientes 7 puntos:

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Propuestas en juego

Una de las listas que compite es "Centro Españoles en Cuyo”, encabezada por Manuel Manzano Ortiz y Miguel Ángel Labiano Ripa. Entre sus ejes principales de trabajo destacan:

Agilización de trámites vinculados con la Ley de Nietos.

Homologación de títulos universitarios y profesionales.

Mejora en el acceso a programas de asistencia para adultos mayores.

Fortalecimiento de los canales de comunicación entre el residente y la administración española.

La participación es fundamental en esta elección, ya que un CRE fuerte permite que las necesidades locales de los españoles en Cuyo lleguen con mayor peso al Consejo General en Madrid, influyendo en el diseño de políticas públicas para los ciudadanos en el exterior.