El martes 5 de mayo, la comunidad española residente en Mendoza, San Juan y San Luis podrá participar de unas elecciones particulares. Se trata de los comicios donde se elegirán a los nuevos integrantes del Consejo de Residentes Españoles (CRE), el órgano consultivo que actúa como puente directo entre los ciudadanos y el Consulado General de España.
Elecciones del Consejo de Residentes Españoles: todo lo que hay que saber para votar el 5 de mayo
Mendoza, San Juan y San Luis participarán el martes 5 de mayo de las elecciones para renovar los 11 miembros del CRE en Cuyo, el puente directo con el consulado
Debido al notable incremento de ciudadanos en la región -impulsado en gran medida por la Ley de Memoria Democrática (conocida como Ley de Nietos)-, el nuevo consejo ampliará su composición a 11 miembros. Se calcula que hay unos 35.000 residentes entre las tres provincias, de los cuales 28.000 pertenecen a Mendoza, según los datos más recientes del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.
Estos representantes tendrán la tarea de asesorar al Consulado en temas sensibles como derechos laborales, educación, acción social y la agilización de trámites.
¿Quiénes están habilitados para votar?
Para participar de los comicios, los ciudadanos deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano español mayor de edad.
- Haber nacido en España o en el extranjero.
- Estar inscripto en el registro del consulado con fecha anterior al 31 de diciembre de 2025.
- Documentación: es obligatorio presentar el DNI argentino o el pasaporte español.
Dónde y cuándo votar
Las mesas estarán habilitadas el martes 5 de mayo de 10 a 17. Para facilitar la participación en Mendoza, se han dispuesto los siguientes 7 puntos:
Propuestas en juego
Una de las listas que compite es "Centro Españoles en Cuyo”, encabezada por Manuel Manzano Ortiz y Miguel Ángel Labiano Ripa. Entre sus ejes principales de trabajo destacan:
- Agilización de trámites vinculados con la Ley de Nietos.
- Homologación de títulos universitarios y profesionales.
- Mejora en el acceso a programas de asistencia para adultos mayores.
- Fortalecimiento de los canales de comunicación entre el residente y la administración española.
La participación es fundamental en esta elección, ya que un CRE fuerte permite que las necesidades locales de los españoles en Cuyo lleguen con mayor peso al Consejo General en Madrid, influyendo en el diseño de políticas públicas para los ciudadanos en el exterior.