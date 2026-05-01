Turismo Nacional: Julián Santero, Antolín y Vitar tuvieron buena jornada de entrenamiento en San Juan

En la tercera etapa se registró la mejor performance mendocina, de la mano del sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze), que marcó el mejor tiempo. En tanto en la segunda tanda, Lucas Vicino (Toyota Corolla) fue 6°.

Quien fue el más veloz en Clase 2, en la primera tanda de clasificación fue el mendocino Tomás Vitar, quien llega al San Villicum como líder del campeonato. Lo escoltaron Francisco Coltrinari y Santino Balerini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodesmedt/status/2049994501515513979&partner=&hide_thread=false La Clase 2 del TN corre en San Juan por la fecha 4 del campeonato 2026, con Vitar líder por un punto sobre Coltrinari y gran expectativa en El Villicum.https://t.co/RWTvi1HmK8 — Rodrigo Desmedt (@rodrigodesmedt) April 30, 2026

La actividad de este sábado para el Turismo Nacional en San Juan

Este sábado seguirá la actividad, y se realizarán las pruebas de clasificación para las carreras del domingo (series y final), tanto de Clase 3 como de Clase 2.

La Clase 3 tendrá su último entrenamiento de 11 a 12, mientras que la clasificación se disputará de 15 a 17.

Para la Clase 2, los ensayos serán de 12 a 13, mientras que la Clasificación se hará desde las 17.20 y hasta las 18.

El domingo se disputarán las series a partir de las 9, y las finales a las 15.