Este viernes comenzó la actividad de la cuarta fecha del TN que fiscaliza la APAT (Asociación de Pilotos de Autos de Turismo) en la vecina ciudad de San Juan, y Julián Santero y otros mendocinos tuvieron buenas faenas de cara al Gran Premio a disputarse el domingo.
Turismo Nacional: Julián Santero, Antolín y Vitar tuvieron buena jornada de entrenamiento en San Juan
En la primera jornada de actividad del Turismo Nacional en el circuito San Juan- Villicum, El campeón Julián Santero y Gonzalo Antolín se destacaron en Clase 3
En la Clase 3 del Turismo Nacional, el campeón Santero, con Volkswagen Virtus salió en la primera tanda de Entrenamiento, y pudo lograr el mejor cuarto tiempo, detrás de Facundo Chapur, Agustín Canapino, y Sebastián Gómez.
En la tercera etapa se registró la mejor performance mendocina, de la mano del sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze), que marcó el mejor tiempo. En tanto en la segunda tanda, Lucas Vicino (Toyota Corolla) fue 6°.
Quien fue el más veloz en Clase 2, en la primera tanda de clasificación fue el mendocino Tomás Vitar, quien llega al San Villicum como líder del campeonato. Lo escoltaron Francisco Coltrinari y Santino Balerini.
La actividad de este sábado para el Turismo Nacional en San Juan
Este sábado seguirá la actividad, y se realizarán las pruebas de clasificación para las carreras del domingo (series y final), tanto de Clase 3 como de Clase 2.
La Clase 3 tendrá su último entrenamiento de 11 a 12, mientras que la clasificación se disputará de 15 a 17.
Para la Clase 2, los ensayos serán de 12 a 13, mientras que la Clasificación se hará desde las 17.20 y hasta las 18.
El domingo se disputarán las series a partir de las 9, y las finales a las 15.