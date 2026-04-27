Julián Santero y Leonel Pernía terminaron segundos en el TCR South America corrido en Brasil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2048123186097562082&partner=&hide_thread=false El binomio de Raphael Reis y Felipe Fraga se quedó con la pole en el Super Challenge del TCR South America tras liderar las tandas de titulares e invitados y sumar 3:22.064 en global.



2Leonel Pernía/Julián Santero (+0.285)

3Enzo Gianfratti/Jenson Brickley (+0.319) pic.twitter.com/vb7L8VT9K4 — Carburando (@CarburandoTV) April 25, 2026

La dupla Julián Santero y Leonel Pernía compartieron un Honda Civic Type R FL5 del equipo Honda Racing. Aunque Santero debutó en este circuito con una experiencia positiva, Pernía lamentó una falla mecánica en la recta que impidió al equipo alcanzar la victoria.

Embed - Julián Santero y Leonel Pernía se lucieron en el Super Challenge TCR South America de Brasil

El podio lo completaron Enzo Gianfratti y Jenson Brickley con el Cupra Leon VZ #19 del G Racing Motorsport, a 2.542 segundos de la punta.

El cuarto lugar fue para la dupla Nicolás Fuca y Santiago Urrutia