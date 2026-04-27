El piloto mendocino Julián Santero, campeón de Turismo Carretera (2024) y Turismo Nacional Clase 3 (2025) y el múltiple campeón Leonel Pernía compitieron este fin de semana juntos en el Super Challenge del TCR South America en el autódromo de Interlagos, Brasil, y con muy buenos resultados.
Julián Santero y Leonel Pernía terminaron segundos en el TCR South America corrido en Brasil
la dupla argentina integrada por Julián Santero y Leonel Pernía, terminaron como escoltas del Super Challenger del TCR South America
La dupla argentina logró subir al segundo lugar del podio en la carrera de formato endurance (tipo Le Mans), sobre 4.309 km, sumando puntos clave para el campeonato. Los ganadores fueron los locales Raphael Reis y Felipe Graga, que completaron 32 vueltas en 1 hora 00 minutos 1 segundos 786 milésimas. Santero y Pernía los escoltaron a apenas 1 segundo 580 milésimas.
Notable actuación de la dupla Julián Santero- Leonel Pernía en Brasil
La dupla Julián Santero y Leonel Pernía compartieron un Honda Civic Type R FL5 del equipo Honda Racing. Aunque Santero debutó en este circuito con una experiencia positiva, Pernía lamentó una falla mecánica en la recta que impidió al equipo alcanzar la victoria.
El podio lo completaron Enzo Gianfratti y Jenson Brickley con el Cupra Leon VZ #19 del G Racing Motorsport, a 2.542 segundos de la punta.
El cuarto lugar fue para la dupla Nicolás Fuca y Santiago Urrutia