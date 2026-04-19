Julián Santero abandonó en la final del Turismo Carretera que se corrió en Concepción del Uruguay

El mendocino Julián Santero, campeón de la temporada 2024, este año ha sufrido muchos contratiempos que lo han relegado en las posiciones del Campeonato. Tras ganar en la pista en la primera fecha, disputada en Calafate, la revisión técnica posterior arrojó que el motor de su BMW tenía mayor compresión que la permitida y fue despojado del triunfo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solotcOK/status/2045915531908124809&partner=&hide_thread=false ¡ABANDONÓ JULIÁN SANTERO!



El piloto de BMW peleaba por un puesto en el top10 y perdió el control de su M4.

El ganador de la 2ª fecha en Viedma llegaba 17° en el campeonato y perdió terreno en la lucha por ingresar a la zona de clasificación a la Copa de Oro. pic.twitter.com/fHPxYR64w1 — SoloTC (@solotcOK) April 19, 2026

El piloto de Guaymallén tuvo revancha a la jornada siguiente, en Viedma, donde volvió a ser primero en la final y esta vez sí validaron su éxito. A vuelta de página, llegando muy motivado a Neuquén, un choque múltiple en la final lo obligó a abandonar, tal como le pasó este domingo en Entre Ríos.

Julián Santero llegaba en el puesto 17° del campeonato, y ahora cayó al 21°.

Las posiciones finales del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay

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La próxima fecha del campeonato del Turismo Carretera, 5ª fecha. se correrá el próximo 10 de mayo en el circuito de las termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.