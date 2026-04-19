Julián Santero abandonó en la final del Turismo Carretera que se corrió en Concepción del Uruguay

Julián Santero volvió a tener una jornada decepcionante este domingo, en la 4ª fecha del campeonato 2026 del TC. Disputando la final en Entre Ríos tuvo que abandonar tras un despiste. Fue tercero en la primera serie y largó en la 10° posición.
El mendocino Julián Santero se despistó durante la final de la 4ª fecha del La Turismo Carretera corrida en Concepción del Uruguay y tuvo que abandonar
Julián Santero volvió a tener una jornada decepcionante este domingo, en la 4ª fecha del campeonato 2026 del TC. Disputando la final en Entre Ríos tuvo que abandonar tras un despiste. Fue tercero en la primera serie y largó en la 10° posición.
Tal como le pasó en la fecha anterior, el piloto mendocino, al mando de un BMW M4, no pudo sumar puntos para entrar a la Copa de Oro del Turismo Carretera. Cuando marchaba octavo en la tercera vuelta, sufrió un despiste en plena curva, y no pudo retornar a la pista.
El autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, recibió a la cuarta cita del certamen y el triunfo quedó en manos de Santiago Mangoni, seguido por Mauricio Lambiris y Juan Manuel Urcera. Mangoni aguantó bien a Lambiris durante las 25 vueltas de actividad, incluso cuando ingresó el pace car a falta de una vuelta y el cierre fue a pura adrenalina.
El mendocino Julián Santero, campeón de la temporada 2024, este año ha sufrido muchos contratiempos que lo han relegado en las posiciones del Campeonato. Tras ganar en la pista en la primera fecha, disputada en Calafate, la revisión técnica posterior arrojó que el motor de su BMW tenía mayor compresión que la permitida y fue despojado del triunfo.
El piloto de Guaymallén tuvo revancha a la jornada siguiente, en Viedma, donde volvió a ser primero en la final y esta vez sí validaron su éxito. A vuelta de página, llegando muy motivado a Neuquén, un choque múltiple en la final lo obligó a abandonar, tal como le pasó este domingo en Entre Ríos.
Julián Santero llegaba en el puesto 17° del campeonato, y ahora cayó al 21°.
La próxima fecha del campeonato del Turismo Carretera, 5ª fecha. se correrá el próximo 10 de mayo en el circuito de las termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.