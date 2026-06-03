Qué estrenos llegan en junio al streaming y dónde verlos

Embed - Cabo de miedo — Teaser oficial | Apple TV

TE ENCONTRARÉ

Llega a Netflix el 18 de junio. Es una miniserie de suspenso de 8 episodios basada en la novela homónima de Harlan Coben.

CADA AÑO QUE PASÉ CONTIGO

Prime Video sumará a su catálogo esta serie que estrena el 10 de junio. La esperada adaptación del libro Every Summer After, con Sadie Soverall y Matt Cornett como protagonistas, viajará por seis años de emociones y segundas oportunidades.

HOUSE OF THE DRAGON

La tercera temporada de la precuela de "Game of Thrones" se estrenará el 21 de junio en HBO Max.

LA AGENCIA

Paramount+ sumará a su catálogo la segunda temporada de esta serie. Se estrenará el 21 de junio. Los protagonistas son Michael Fassbender y Richard Gere, y tendrá un total de 10 episodios.

La sinopsis de la segunda temporada se ha mantenido en secreto, pero por el momento se sabe que la estación londinense de la CIA será escenario de una interna marcada por la desconfianza y la infiltración, lo que incrementa el peso dramático sobre el personaje de Martian (Fassbender), sumido entre lealtades divididas y la obsesión por salvar a su compañera Samia (Turner-Smith).

Embed - Trailer Oficial | La Agencia | Paramount+

AVATAR: LA LEYENDA DE AANG

La segunda temporada llegará a Netflix el 25 de junio. La serie continuará el viaje del Equipo Avatar mientras Aang busca un maestro Tierra, evade a la Nación del Fuego y se prepara para el gran conflicto.

THE BEAR

El 26 de junio se estrena la quinta temporada de esta serie en Disney+. La historia retoma el momento en que Carmy deja el restaurante, obligando a Sydney, Richie y Natalie a unirse para sacar adelante un último servicio y conseguir la estrella Michelin.