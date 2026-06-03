Junio recién comienza pero son muchas las películas y series que llegarán a las plataformas de streaming. A continuación hacemos un repaso de las producciones más esperadas.
Qué estrenos llegan en junio al streaming y dónde verlos
Te recomendamos algunos de los estrenos que llegan en junio a las diversas plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, entre otras.
¿Qué series llegarán al streaming en junio?
CABO DE MIEDO
Se estrena el 5 de junio en Apple TV. La misma está producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg. La producción cuenta con Javier Bardem en el papel de Max Cady, un personaje que ha dejado huella en la historia del cine tras las interpretaciones de Robert Mitchum y Robert De Niro.
TE ENCONTRARÉ
Llega a Netflix el 18 de junio. Es una miniserie de suspenso de 8 episodios basada en la novela homónima de Harlan Coben.
CADA AÑO QUE PASÉ CONTIGO
Prime Video sumará a su catálogo esta serie que estrena el 10 de junio. La esperada adaptación del libro Every Summer After, con Sadie Soverall y Matt Cornett como protagonistas, viajará por seis años de emociones y segundas oportunidades.
HOUSE OF THE DRAGON
La tercera temporada de la precuela de "Game of Thrones" se estrenará el 21 de junio en HBO Max.
LA AGENCIA
Paramount+ sumará a su catálogo la segunda temporada de esta serie. Se estrenará el 21 de junio. Los protagonistas son Michael Fassbender y Richard Gere, y tendrá un total de 10 episodios.
La sinopsis de la segunda temporada se ha mantenido en secreto, pero por el momento se sabe que la estación londinense de la CIA será escenario de una interna marcada por la desconfianza y la infiltración, lo que incrementa el peso dramático sobre el personaje de Martian (Fassbender), sumido entre lealtades divididas y la obsesión por salvar a su compañera Samia (Turner-Smith).
AVATAR: LA LEYENDA DE AANG
La segunda temporada llegará a Netflix el 25 de junio. La serie continuará el viaje del Equipo Avatar mientras Aang busca un maestro Tierra, evade a la Nación del Fuego y se prepara para el gran conflicto.
THE BEAR
El 26 de junio se estrena la quinta temporada de esta serie en Disney+. La historia retoma el momento en que Carmy deja el restaurante, obligando a Sydney, Richie y Natalie a unirse para sacar adelante un último servicio y conseguir la estrella Michelin.