Netflix estrenó 8 capítulos de la serie que todos estaban esperando y ya es furor

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"A pesar de algunos fallos, esta visión más desgarradora y menos irónica de las amistades y las crisis de la mediana edad es extremadamente disfrutable", sentenció el sitio AV Club.

Netflix: de qué trata la serie Las cuatro estaciones

La película Las cuatro estaciones centra su trama en la amistad entre tres parejas casadas, que se pone a prueba cuando una de ellas se divorcia, lo que complica su tradición de hacer escapadas de fin de semana cada tres meses.

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Esta comedia dramática de Netflix presenta a un grupo de amigos de toda la vida que hizo de sus encuentros vacacionales una cita imperdible. Las tres parejas; formadas por Nick (Steve Carell) y Anne (Kerry Kenney), Kate (Tina Fey) y Jack (Will Forte), y Danny (Colman Domingo) y Claude (Marco Calvani); se quieren y lo demuestran hablando mal uno del otro siempre que se presenta la oportunidad.

En la segunda temporada, tras un año complicado, el grupo de amigos continúa con su tradición de irse de vacaciones juntos…, aunque ahora llevan un bebé a bordo.

La serie muestra a los personajes en un universo donde el trabajo, los problemas económicos y el mundo de los adultos quedan en segundo plato, hasta que la realidad logra colarse en uno de sus encuentros y los vínculos empiezan a transformarse, de manera que casi nunca conforman a todos.

Embed - Las cuatro estaciones | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix

Reparto de Las cuatro espaciones, la serie de Netflix

Tina Fey como Kate

Steve Carell como Nick

Colman Domingo como Danny

Will Forte como Jack

Kerri Kenney-Silver como Anne

Marco Calvani como Claude

Erika Henningsen como Ginny

Dónde ver la serie Las cuatro estaciones, según la zona geográfica