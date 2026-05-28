La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar, este jueves 28 de mayo, la segunda temporada de uno de sus producciones más queridas. Se trata de Las cuatro estaciones, protagonizada por Steve Carell, Tina Fey y Colman Domingo que fue nominada a los Premios Emmy.
Netflix estrenó 8 capítulos de la serie que todos estaban esperando y ya es furor
Ya se pueden ver los 8 episodios de la nueva temporada de la serie de Netflix, que cuenta con las actuaciones de Steve Carell y Tina Fey.
Creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, la serie de Netflix sigue la historia de tres parejas que vacacionan juntas en las cuatro estaciones del año, hasta que su amistad se pone a prueba cuando una de ellas se separa. En la segunda temporada, se avecinan nuevos desafíos.
Las cuatro estaciones, entonces, tiene un total de 16 capítulos, y ha sido aclamada por la crítica. Para The Guardian, "esta brillante historia de viejos amigos de la universidad que pasan juntos las vacaciones es el mejor trabajo de Fey en años".
"A pesar de algunos fallos, esta visión más desgarradora y menos irónica de las amistades y las crisis de la mediana edad es extremadamente disfrutable", sentenció el sitio AV Club.
Netflix: de qué trata la serie Las cuatro estaciones
La película Las cuatro estaciones centra su trama en la amistad entre tres parejas casadas, que se pone a prueba cuando una de ellas se divorcia, lo que complica su tradición de hacer escapadas de fin de semana cada tres meses.
Esta comedia dramática de Netflix presenta a un grupo de amigos de toda la vida que hizo de sus encuentros vacacionales una cita imperdible. Las tres parejas; formadas por Nick (Steve Carell) y Anne (Kerry Kenney), Kate (Tina Fey) y Jack (Will Forte), y Danny (Colman Domingo) y Claude (Marco Calvani); se quieren y lo demuestran hablando mal uno del otro siempre que se presenta la oportunidad.
En la segunda temporada, tras un año complicado, el grupo de amigos continúa con su tradición de irse de vacaciones juntos…, aunque ahora llevan un bebé a bordo.
La serie muestra a los personajes en un universo donde el trabajo, los problemas económicos y el mundo de los adultos quedan en segundo plato, hasta que la realidad logra colarse en uno de sus encuentros y los vínculos empiezan a transformarse, de manera que casi nunca conforman a todos.
Reparto de Las cuatro espaciones, la serie de Netflix
- Tina Fey como Kate
- Steve Carell como Nick
- Colman Domingo como Danny
- Will Forte como Jack
- Kerri Kenney-Silver como Anne
- Marco Calvani como Claude
- Erika Henningsen como Ginny
Dónde ver la serie Las cuatro estaciones, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Las cuatro estaciones se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Las cuatro estaciones se puede ver en Netflix.
- España: la serie Las cuatro estaciones s epuede ver en Netflix.