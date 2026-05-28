Prime Video acaba de estrenar una serie de crímen y superhéroes de Nicolas Cage

Nicolas Cage Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Al detective privado Ben Reilly lo contratan para un par de casos sencillos… hasta que unos mafiosos, unos monstruos y una femme fatale misteriosa tejen una red que lo obliga a encarar su antigua vida como el único superhéroe de Nueva York: La Araña", revela la descripción de Prime Video.

La serie que recién se estrena está basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir. La historia sigue a Ben Reilly, un experimentado investigador privado en horas bajas de Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentar su pasado y a un poderoso enemigo luego de una tragedia personal. Mientras tanto, la ciudad echa de menos a su único superhéroe: La Araña.

Spider Noir serie Ya es información conocida que Spider-Man tiene diferentes multiversos... Imagen: Prime Video.

Según comentó Nicolas Cage en una entrevista, para él, su personaje es "un 70% Humphrey Bogart y un 30% Bugs Bunny". Humphrey Bogart fue un legendario actor estadounidense considerado uno de los mayores íconos de la Edad de Ooro de Hollywood, y el rostro del cine negro. Bugs Bunny.. es el famoso conejo animado conocido por su clásica frase: "¿Qué hay de nuevo viejo?".

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