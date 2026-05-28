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Prime Video acaba de estrenar una serie de crímen y superhéroes de Nicolas Cage

Nicolas Cage revivió el cine negro del caballero oscuro de Hollywood (Humphrey Bogart) en una serie de ocho episodios

Paula García
Por Paula García [email protected]
Nicolas Cage protatoniza la nueva serie de crimen y superhéroes. Imagen: Prime Video.

Nicolas Cage protatoniza la nueva serie de crimen y superhéroes. Imagen: Prime Video.

Prime Video tiene un catálogo extenso con series, películas y documentales para todos los gustos. En esta ocasión, traemos como recomendación un reciente estreno: una nueva serie del multiverso de Spider-Man.

Spider-Noir fue creada por Oren Uziel y Steve Lightfoot, y es protagonizada por Nicolas Cage, Brendan Gleeson, Lamorne Morris y Li Jun Li. Tiene solo ocho episodios y se puede ver en Prime Video en blanco y negro o en color.

Reimagina el universo de Spider-Man desde una estética noir, inspirada en el cine criminal clásico que se popularizó en Estados Unidos entre las décadas de 1940 y 1950. Se caracteriza por sus atmósferas sombrías, historias de crímenes, corrupción, fatalismo y una estética visual de sombras y fuertes contrastes.

Nicolas Cage
Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly. Imagen: Prime Video.

Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Al detective privado Ben Reilly lo contratan para un par de casos sencillos… hasta que unos mafiosos, unos monstruos y una femme fatale misteriosa tejen una red que lo obliga a encarar su antigua vida como el único superhéroe de Nueva York: La Araña", revela la descripción de Prime Video.

La serie que recién se estrena está basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir. La historia sigue a Ben Reilly, un experimentado investigador privado en horas bajas de Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentar su pasado y a un poderoso enemigo luego de una tragedia personal. Mientras tanto, la ciudad echa de menos a su único superhéroe: La Araña.

Spider Noir serie
Ya es informaci&oacute;n conocida que Spider-Man tiene diferentes multiversos... Imagen: Prime Video.

Ya es información conocida que Spider-Man tiene diferentes multiversos... Imagen: Prime Video.

Según comentó Nicolas Cage en una entrevista, para él, su personaje es "un 70% Humphrey Bogart y un 30% Bugs Bunny". Humphrey Bogart fue un legendario actor estadounidense considerado uno de los mayores íconos de la Edad de Ooro de Hollywood, y el rostro del cine negro. Bugs Bunny.. es el famoso conejo animado conocido por su clásica frase: "¿Qué hay de nuevo viejo?".

Tráiler

Embed - SPIDER-NOIR Tráiler Final Español Latino (2026) Nicolas Cage

Reparto

  • Nicolas Cage como Ben Reilly / The Spider.
  • Lamorne Morris es Robbie Robertson.
  • Li Jun Li interpreta a Cat Hardy.
  • Karen Rodríguez como Janet.
  • Abraham Popoola es un veterano de la Primera Guerra Mundial.

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